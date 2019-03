Scossa di terremoto nel centro Italia | avvertita a Fermo

Terremoto : Scossa nelle Marche [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrate poco fa nelle Marche. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata poco fa, alle ore 21:59. l’epicentro è stato localizzato a Pedaso mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nelle Marche [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Marche : Scossa di terremoto avvertita a Fermo e sulle coste (27 marzo 2019) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi, 27 marzo 2019, esattamente alle 21.59, nel mar Adriatico centrale davanti alla costa marchigiana. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto Sicilia : Scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco da in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 18:14. L’epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea (Catania), mentre l’ipocentro è stato registrato a 7.2 Km di profondità. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna : nuova Scossa di terremoto lieve ben avvertita tra Zafferana e Giarre : Una scossa di terremoto è stata registrata e avvertita oggi 27 marzo 2019, esattamente alle 18.14, sul versante orientale dell'Etna, in Sicilia. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'Istituto...

Terremoto - lieve Scossa oggi a Modica : Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata stamattina alle ore 5,12 a Modica in provincia di Ragusa. Il sisma di magnitudo 2.2

Sicilia : Scossa di terremoto in serata avvertita alle pendici dell'Etna - dati INGV-EMSC : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 24 marzo 2019, esattamente alle 20.27, sulla Sicilia orientale ed esattamente nel catanese. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - forte Scossa di magnitudo 6 : rientrato l'allarme tsunami in Indonesia : Ancora una scossa di Terremoto di magnitudo 6,3: il Terremoto si è verificato nella provincia orientale di Maluku, in Indonesia, senza alcun allarme tsunami, ha detto l'agenzia di...

Terremoto : Scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : Scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso il mar delle Molucche, nel nord dell’Indonesia, ma al momento non è scattato l’allarme tsunami né sono segnalati feriti. La località abitata più vicina all’epicentro è Susupu, a 128 chilometri di distanza. L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Indonesia - Scossa di magnitudo 6.1 ma nessun allarme tsunami - : Epicentro del sisma il mar delle Molucche, nel nord del paese. La località abitata più vicina è Susupu, a 128 chilometri di distanza

Terremoto in Colombia di magnitudo 6.1 : «Scossa lunghissima e intensa». Si temono feriti : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 6.1, ha colpito la Colombia. Il sisma, registrato alle 20.21 (ora italiana), è stato avvertito in tutto il paese sudamericano e in quelli limitrofi. Non...

Terremoto : Scossa in provincia di Parma [MAPPA e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Toscana-Liguria : Scossa moderata in tarda sera in Appennino - avvertita - dati INGV : Una scossa di Terremoto di moderata entità è stata avvertita chiaramente sull'Appennino settentrionale, tra Emilia e Toscana, nella tarda serata di oggi 21 marzo 2019, esattamente alle...

Terremoto in Turchia - violenta Scossa avvertita fino in Grecia : almeno tre feriti : Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina in Turchia. Il sisma, di magnitudo compresa tra 5.5 e 5.8, è avvenuto nella provincia di Denizli, nel sud-ovest del...