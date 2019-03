Scontro sul revenge porn | tutto rinviato per la legge codice rosso

agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl '', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e la protesta messa in atto da Forza Italia a cui poi si sono aggiunte anche le deputate di pd e FdI.Martedì prossimo, quindi, i lavori dell'Aula riprenderanno esattamente dal punto in cui si sono interrotti oggi, ovvero il voto, a scrutinio segreto, sull'emendamento a prima firma Forza Italia ma sostenuto da tutte le altre forze di opposizione, che mira a introdurre nel ddl '' il reato di revenge porn. Sull'emendamento la relatrice pentastellata Stefania Ascari ha dato parre contrario.Si allungano così i tempi dell'esame del ddl, che avrebbe dovuto essere approvato in prima lettura già oggi, almeno erano queste le intenzioni della maggioranza che, nei ...

