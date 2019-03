Scontro fra treni sulla Milano-Asso - feriti fra i passeggeri : Un incidente fra treni che poteva avere conseguenze molto gravi quello accaduto intorno alle 18.40 alla stazione di Inverigo (Como) sulla linea Milano-Asso. Due treni carichi di pendolari, che viaggiavano fortunatamente a velocità molto bassa, si sono scontrati mentre percorrevano lo stesso binario. Secondo le prime testimonianze, sono rimasti feriti il capotreno e alcuni passeggeri.Come riporta Il Corriere della Sera, "al momento risultano ...

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la legge "codice rosso" : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e la protesta messa in atto da Forza Italia a cui poi si sono aggiunte anche le deputate di pd e FdI. Martedì prossimo, quindi, i lavori dell'Aula riprenderanno esattamente dal punto in cui si sono interrotti oggi, ovvero il voto, a ...

Lo Scontro tra Italia e Kenya sulle ricerche di Silvia Romano : I carabinieri del Ros chiedono da mesi di partecipare alle indagini sul rapimento della cooperante Italiana, racconta il Corriere, senza avere risposta

Scontro tra auto sulla Ticinese - un ferito : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Scontro tra auto sulla Ticinese, ...

Si allunga la striscia di morti sulle strade molisane. Nello Scontro frontale a San Polo Matese muoiono Angelo Iorio e Annalisa Salvati : Uno scontro frontale, avvenuto questa mattina, 21 marzo 2019, intorno alle ore 7,45 lungo la Strada Statale 17, all'altezza dello svincolo di San Polo Matese, tra una Mercedes Station Wagon e un Suv ...

Molise - nuova strage sulla Bifernina : Scontro frontale tra auto - 2 morti e traffico in tilt : Dopo i 5 morti di ieri, nuovo incidente sulla strada statale Bifernina in Molise intorno alle 8 di giovedì mattina: due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due e morti e un ferito. Forti ripercussioni sul traffico: chiusa la strada a San Polo Matese e circolazione deviata all'interno del nucleo industriale.Continua a leggere

Scontro sullo sblocca cantieri - ok del Cdm ma solo "salvo intese" : Se ne parla brevemente in Cdm: Giovanni Tria spinge perché prima del Def venga varata una serie di misure su investimenti e fisco in grado di dare impulso a un'economia in forte rallentamento. Fitch ...

Scontro tra due auto sulla "Bifernina" - bilancio drammatico : cinque morti : Grave incidente in Molise. E' gravissimo il bilancio di uno schianto avvenuto sulla strada statale 647 Fondo Valle del...

Molise - Scontro tra due auto sulla Bifernina - è strage : 4 morti e 1 ferito - traffico in tilt : scontro tra due auto sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno, conosciuta anche come "Bifernina" in Molise: tragico il bilancio, con 4 morti, due uomini e due donne, e un ferito, una quinta donna trasferita all'ospedale di Campobasso. Nell'impatto uno dei due mezzi è andato a fuoco. traffico in tilt: almeno 2 chilometri di coda per permettere la messa in sicurezza del tratto.Continua a leggere

Sblocca cantieri - Scontro sulle opere. Spariscono i fondi destinati a Roma : La Lega sarebbe riuscita, sempre con la sponda del ministero dell'Economia, a far saltare una serie di misure messe a punto da Toninelli e care ai Cinque Stelle. Sarebbe, per esempio, saltata la ...

Sblocca cantieri - Scontro sulle opere. Spariscono i fondi destinati a Roma : La Lega sarebbe riuscita, sempre con la sponda del ministero dell'Economia, a far saltare una serie di misure messe a punto da Toninelli e care ai Cinque Stelle. Sarebbe, per esempio, saltata la ...

Lo Scontro Lega-M5s sul condono edilizio : Ad agitare le acque della maggioranza e a far crescere la reciproca diffidenza tra Cinquestelle e Lega, questa volta è il caso di un sospetto 'condono edilizio' su 'piccoli abusi per le licenze ...

Decreto Sblocca cantieri - nuovo Scontro M5S-Lega sul condono edilizio : Su una cosa sicuramente i due alleati sono d'accordo: sulla necessità di accelerare la realizzazione dei lavori nella speranza di mettere in moto l'economia e la crescita nel 2019 di fronte al ...

Decreto sblocca cantieri - sul condono edilizio nuovo Scontro M5S-Lega : Su una cosa sicuramente i due alleati sono d'accordo: sulla necessità di accelerare la realizzazione dei lavori nella speranza di mettere in moto l'economia e la crescita nel 2019 di fronte al ...