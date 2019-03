Sconcerti a RMC | «Il Napoli è la squadra più forte in Europa League»

ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2019) Marioè intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso del Live Show:Insigne e Chiesa?«Potranno dare tanto a questa Italia, anche se costringeranno Mancini a cambiare qualcosa. Sono due giocatori di livello internazionale, se vuoi crescere non puoi fare a meno di questi giocatori»La Juventus in Champions e le condizioni di CR7?«Spero che il portoghese possa esserci con l’Ajax, ma con gli infortuni muscolari non si scherza. Detto questo, la Juventus può battere l’Ajax anche senza Cristiano Ronaldo»Il«È la piùper me in, lo ha dimostrato anche nella fase a gironi di Champions. Vincere però è un’altra cosa»L'articoloa RMC: «Ilè lapiùin» ilsta.

