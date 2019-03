Sciopero trasporti aprile | si fermano treni | mezzi pubblici e aerei solo fino a Pasqua

8 marzo - Sciopero per i diritti delle donne. Trasporti pubblici difficili in tutta Italia : Manifestazioni n 60 città. 'Non una di meno', lo slogan per dire no a violenza, femminicidi, discriminazioni di genere, disparità dei salari e per il diritto ai servizi pubblici e al reddito ...

Sciopero generale 8 marzo : disagi nei trasporti a Milano - Roma e Napoli. FOTO : Sciopero generale 8 marzo: disagi nei trasporti a Milano, Roma e Napoli. FOTO Giornata di agitazione in tutta Italia per la protesta indetta in concomitanza con la Festa della donna . Nel capoluogo lombardo chiuse le metro M2 e M5, diversi rallentamenti nella Capitale e a Napoli molti mezzi fermi. GLI AGGIORNAMENTI ...

Lo Sciopero dei trasporti paralizza Napoli : chiuse funicolari e metropolitana : chiuse la funicolare centrale e linea 1 della metropolitana, stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo, cinquanta per ...

Lo Sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di ...

Sciopero generale venerdì 8 marzo : a rischio scuola - trasporti e sanità pubblica : Chi sciopera venerdì 8 marzo? Nel giorno della Festa della donna alcune sigle sindacali hanno annunciato la protesta di 24 ore in vari settori, dai trasporti pubblici alla scuola, passando per il servizio sanitario e il movimento "Non una di meno": ecco tutto quello che c'è da sapere sui possibili disagi e su chi aderirà.Continua a leggere