Sarzana come Amsterdam | ' quartiere a luci rosse nel centro storico' La proposta fa

leggo

(Di giovedì 28 marzo 2019) Accade già in molte città importanti nel mondo. Non solo, ma anche Parigi e altre', ha aggiunto. Rispetto alladella Lega in parlamento per la riapertura delle case chiuse, di cui ...

sulsitodisimone : RT @primocanale: Sarzana come Amsterdam, un quartiere a luci rosse per rilanciare il turismo - primocanale : Sarzana come Amsterdam, un quartiere a luci rosse per rilanciare il turismo - BabboleoNews : Sarzana come Amsterdam: proposto un quartiere a luci rosse #BabboleoNews, #Cronaca, #Facebook, #LaSpezia,… -