ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019)? Io gli consiglio vivamente di godersi la vita, i suoi figli, i suoi, i suoi. Oggi bisogna dire con franchezza chemente, per la costruzione di quell’area vasta che è maggioranza nel popolo italiano, lui è un elemento ostativo”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela, si pronuncia sul futuro del centrodestra. L’ex pasionaria di Forza Italia puntualizza: “Con tutto il rispetto per Berlusconi, che è un grande italiano e di cui non potrò mai parlare male, faccio un po’ fatica a pensare al futuro e Berlusconi. Io ho sempre sostenuto che dopo Berlusconi non poteva esserci un nuovo Berlusconi, ma ci sarebbe stato altro. Finita l’eradi Berlusconi finisce Forza Italia, perché Forza Italia è Berlusconi, non è altro. Berlusconi oggi dovrebbe essere distaccato da tutto ...

DomenicoAlbaran : RT @fattoquotidiano: Santanchè: “Berlusconi? Molli la politica e si goda soldi e nipoti. Congresso Famiglie? Basta col politicamente corret… - kepler196a : RT @fattoquotidiano: Santanchè: “Berlusconi? Molli la politica e si goda soldi e nipoti. Congresso Famiglie? Basta col politicamente corret… - TutteLeNotizie : Santanchè: “Berlusconi? Molli la politica e si goda soldi e nipoti. Congresso Famiglie… -