SANT' AGATA MILITELLO Il depotenziamento dell' ospedale preoccupa l' opposizione

Vieni da me - proposta di matrimonio in diretta per la professoressa de L'Eredità Vera SANTagata : Fiori di arancio a Vieni da me, il talk show del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ospiti della puntata andata in onda oggi il cast de L'Eredità, il quiz show preserale della rete, composto dal conduttore Flavio Insinna e le professoresse Eleonora Arosio, Chiara Esposito, Laura Dazzi e Vera Santagata. Proprio quest'ultima è diventata a sua insaputa protagonista dello spazio: con la complicità del presentatore, il fidanzato e ...

'O sesso o pubblico le tue foto' - arrestato a SANT'Agata Militello : Un diciassette che ha minacciato una minorenne di diffondere sul web sue foto intime se si fosse rifiutata di avere un rapporto con lui è stato arrestato per tentativo di violenza sessuale da ...

Terremoto di magnitudo 2.9 a Catania : epicentro a SANT'Agata li Battiati : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata stamattina a Sant'Agata li Battiati in provincia di Catania. Avvertito in vari Comuni

Catania - minacce durante festa di SANT’Agata : scatta la scorta per parroco e capovara : A causa di insulti e minacce anche gravi subite durante la tradizionale processione per le strade cittadine, per orride della Prefettura etnea, al parroco della cattedrale di Catania, monsignor Barbaro Scionti, e al capovara del fercolo di Sant'Agata, Claudio Consoli, è stata assegnata anche una vigilanza.Continua a leggere

Sicilia : apprensione per una grossa frana a SANT'Agata di Militello : Preoccupazione a Sant'Agata di Militello, nel messinese, dove un grosso movimento franoso sta minacciando la contrada di Oliva. La frana è partita a monte della strada ed ha un fronte di...

SANT'Agata - la regina di Catania che con la sua festa incanta il mondo : La venerazione per la martire è sparsa in tutto il mondo. Agata protegge 44 comuni italiani, dei quali 14 ne portano il nome. È compatrona di Malta con san Paolo, così come della Repubblica di San ...

5 Febbraio 2019 - SANT’Agata : vita - proverbi e leggende sulla patrona di Catania invocata in occasione delle eruzioni dell’Etna : Santa protettrice di Catania, dove è tuttora invocata in occasione delle ricorrenti eruzioni dell’Etna, Agata fu mandata a morte dal console Quinzano, per aver rifiutato la sua proposta di sposarlo. Subì un martirio particolarmente crudele (il taglio dei seni), tema ricorrente nella successiva rappresentazione iconografica della santa. vita, patronati, iconografia e proverbi Cresciuta in una famiglia ricca e illustre catanese, sentì presto ...

Festa di SANT’Agata : temporale su Catania - Cerei in Cattedrale : Le Candelore, Cerei in legno chi sfilano in onore della Festa per Sant’Agata, Patrona di Catania, hanno incontrato, sin dall’inizio della processione, gravi problemi relativi alla sicurezza dovuti alla pioggia, subito segnalati al Comitato organizzatore che ,constatato i rischi, ha accolto la richiesta dei portatori di interrompere la loro uscita. I Cerei si sono fermati quindi in piazza dei Martiri dove sono stati immediatamente ...

SANT'Agata - festa al via con novità 'Offerte delle cere solo il 3' : Gesù " si legge " è presentato come Luce del Mondo. Il cristiano è portatore della luce di Cristo nel luogo della sua quotidiana esistenza. Di quella luce che, nella candela accesa, abbiamo ricevuto ...