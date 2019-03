San Siro | Moratti | ' No alla demolizione Meglio avere due stadi'

Giù le mani da San Siro - Moratti mette le cose in chiaro : “no alla demolizione - fa parte della storia di Milano” : L’ex presidente dell’Inter ha parlato della possibile demolizione di San Siro, esprimendo il proprio dissenso Massimo Moratti non vuole sentir parlare di demolizione di San Siro, uno stadio racchiude dentro di sè la storia di due società gloriose come Milan e Inter. 25-03-2017 Intervenuto ai microfoni del ‘Giorno’, l’ex presidente nerazzurro si è soffermato sulla vicenda Meazza, esprimendo le proprie ...

Mentana : "Giù le mani da San Siro" : A parte che girando l'Italia e un po' il mondo non ho mai trovato uno stadio in cui gli spettatori, tutti, possano seguire altrettanto bene le partite, il Meazza è un monumento dalle suggestioni e ...

San Siro brand e simbolo - un nuovo stadio per Inter e Milan è follia : Siro rappresenta per il mondo il Milan e l'Inter e i loro successi. Anche l'Olimpiastadion di Monaco rappresentava il Bayern. Innanzitutto il Bayern non ha costruito l'Allianz Arena accanto all'...

San Siro e gli altri : quando gli stadi vengono ricostruiti da zero : Nelle scorse ore si è tornati a parlare del futuro dello stadio San Siro a Milano: il Meazza, soprannominato la Scala del calcio, è da alcuni anni al centro di un dibattito che vede misurarsi tra loro il Comune (proprietario dell’impianto) e le due squadre cittadine, Milan e Inter. Se la giunta comunale guidata da Beppe Sala è infatti orientata verso una ristrutturazione oggi necessaria, come ribadito ancora ieri dal sindaco, i due club ...

Rinnovare San Siro? Ipotesi esilio per Inter e Milan : Sono giorni caldi per il futuro dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro e per l’idea di Milan e Inter di costruire un nuovo impianto condiviso. La strada che va nella direzione di puntare su una nuova struttura sembrerebbe essere quella più quotata, sebbene in molti si siano esposti a favore di una ristrutturazione di […] L'articolo Rinnovare San Siro? Ipotesi esilio per Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

San Siro ristrutturato? Ipotesi esilio per Inter e Milan : Sono giorni caldi per il futuro dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro e per l’idea di Milan e Inter di costruire un nuovo impianto condiviso. La strada che va nella direzione di puntare su una nuova struttura sembrerebbe essere quella più quotata, sebbene in molti si siano esposti a favore di una ristrutturazione di […] L'articolo San Siro ristrutturato? Ipotesi esilio per Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

San Siro - Milano imiti New York : rifarlo nuovo - ma identico a prima : Basti pensare al successo ottenuto nel mondo dalla Cinquecento quando si è deciso di proporla con le sue linee antiche: la gente ha apprezzato l'impasto vincente di forza iconica vintage e tecnologia ...

San Siro - il nostro Wembley : La tirano giù davvero, la Scala del calcio? La direzione di marcia americana-cinese del calcio milanese sembra quella. Beppe Sala, che preferiva la via del restyling, abbozza e bada al sodo: la proprietà resti del Comune. Le considerazioni sono due, comunque la si pensi. Troppi anni persi, senza sfo

Stadio Milano - nasce il comitato “No demolizione San Siro” : Tiene sempre banco la questione legata allo Stadio San Siro. Mentre si rincorrono le voci di una possibile demolizione del Meazza, a fronte di una apparente volontà di Inter e Milan di costruire un nuovo impianto poco distante dall’attuale Stadio, nasce il comitato “No demolizione San Siro”, promosso dal gruppo milanese di Forza Italia e dal Municipio 7, presentato questo pomeriggio a Palazzo Marino da alcuni consiglieri ...

San Siro - il sindaco Sala spiega : 'La soluzione migliore è ristrutturare il Meazza' : Beppe Sale interviene su Facebook per chiarire la sua posizione sul tema dello stadio di Inter e Milan: "È buffo come la comunicazione nei tempi moderni distorca così spesso la realtà. Sulla ...

Stadio Inter e Milan - Marani : 'Costruirne uno nuovo e dire addio a San Siro' : So che è poco romantico, ma cerco di essere realista. San Siro costa diverse decine di milioni di euro all'anno di gestione all'anno. È un impianto che si porta dietro i segni del tempo : fu ...

Mazzola e lo stadio San Siro 'Abbattimento Mal di testa solo a pensarlo : MILANO - No all'Abbattimento di San Siro. 'Mi viene mal di testa solo a sentirlo'. Parola di Sandro Mazzola: l'ex bandiera nerazzurra, intervenuto a Rai Radio 1 ospite della trasmissione 'Un Giorno da ...

Stadio Milano - Roberta Guaineri : “San Siro è storico ma…” : Nelle ultime ore a tenere banco sono le voci di demolizione di San Siro, si tratta di uno Stadio ”storico” ma ”non si puo’ bloccare il progresso’‘ se esiste la possibilita’ ‘‘di creare realta’ piu’ belle, innovative e affascinanti”. Sono le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano ...

Stadio Milano - Comazzi : “San Siro non si tocca” : “Il dibattito aperto in questi giorni sulla costruzione di un nuovo impianto da parte di Inter e Milan e sul relativo abbattimento del Meazza e’ a dir poco surreale. San Siro non e’ soltanto uno Stadio, ma un tassello importante della nostra storia recente: teatro di eventi sportivi di rilevanza mondiale, concerti e rappresentazioni di ogni tipo che nei decenni hanno contribuito a forgiare la nostra cultura e il nostro ...