Samsung Galaxy Tab A 8 0 2019 con display da 8 pollici e supporto alla S-Pen è ufficiale

Rassicurazioni sulla resistenza del Samsung Galaxy Fold - 500.000 piegamenti tutti in un video : Dopo aver visto il Samsung Galaxy Fold per la prima volta, la domanda degli esperti ma anche dei potenziali acquirenti è stata una sola: quanto è in grado di resistere lo smartphone pieghevole all'usura del tempo? I dubbi non sono pochi e Samsung sa bene che proprio questi ultimi possono essere una discriminante seria per l'acquisto del device super costoso (ben 2000 euro). Per questo motivo, sul canale YouTube dell'azienda, è stato caricato un ...

Pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S11 sarà il primo Camera Phone : risposta ai P30 : C'è un aspetto indiscutibile che potrebbe garantire a Huawei P30 e P30 Pro la possibilità di fare la differenza sul mercato nei prossimi mesi, vale a dire la fotoCamera, al punto che oggi 28 marzo vengono già avanzate le prime ipotesi per quanto riguarda la scheda tecnica del Samsung Galaxy S11 come potrete notare. Tutti sono d'accordo sul fatto che, dopo la presentazione dei rispettivi top di gamma di inizio 2019, il gap tra i due produttori ...

Samsung Galaxy A2 Core con Android Go confermato dal manuale utente : Samsung Galaxy A2 Core, il nuovo smartphone Android Go del produttore sud-Coreano, esiste e la conferma arriva dal manuale utente appena trapelato.

Quanto è veloce la ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10? Ce lo conferma un nuovo test : Un test effettuato dai colleghi di PhoneArena ci dà un quadro più completo della velocità e dell'utilità della ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10.

Samsung assicura che Galaxy Fold può piegarsi più di 200.000 volte senza problemi : Samsung Galaxy Fold può piegarsi e spiegarsi oltre 200.000 volte senza problemi: ecco come il produttore ha testato la tenuta dello schermo pieghevole del suo nuovo smartphone.

I rumor forniscono numerosi dettagli su Samsung Galaxy Tab A Plus (2019) - il cui esordio è vicino : A giudicare dall'indiscrezione ben articolata di oggi, Samsung ha tutta l'intenzione di aggiungere un nuovo tassello all'offerta di tablet di fascia media

Impressioni a caldo di chi sta usando il Samsung Galaxy Fold : Del Samsung Galaxy Fold sappiamo verrà commercializzato in Italia tramite operatore Vodafone, con pre-ordini dal 26 aprile ed effettiva disponibilità dal 3 maggio, al prezzo di 2000 euro. Nessuno ha ancora avuto modo di conoscerne da vicino il funzionamento, tranne qualche addetto ai lavori, di quelli che gravitano intorno alla community di XDA Developers. Non è consentito pubblicare foto e video del prodotto, ma solo condividere le proprie ...

Utilizzare al meglio Always On Display sul Samsung Galaxy S10 : alcuni consigli specifici : Stiamo vivendo una settimana decisamente particolare per quanto riguarda il mondo dei Samsung Galaxy S10. Proprio nella giornata di ieri, infatti, con un apposito articolo vi abbiamo parlato di alcuni bug che stanno mettendo seriamente a rischio la durata della batteria, nonostante lo smartphone sia stato lanciato da poco sul mercato. Al dì là di quegli aspetti ai quali occorre prestare grande attenzione, anche in riferimento al pubblico che ...

Samsung Galaxy Watch Active : ancora niente monitoraggio della pressione arteriosa : Samsung Galaxy Watch Active, da qualche settimana disponibile anche in Italia, continua a non essere in grado di monitorare la pressione arteriosa.

Samsung Galaxy S10 : segnalati problemi a 4g e batteria : (Foto: Lorenzo Longhitano) Diversi possessori americani di Samsung Galaxy S10 lamentano problemi di recezione e una connessione non ottimale soprattutto in 4g Lte. Secondo quanto raccolto da alcuni blog oltreoceano, questi malfunzionamenti riguardano soprattutto gli operatori Sprint, AT&T e T-Mobile con lo smartphone top di gamma che “non prende bene” se viene impugnato in un certo modo. Inoltre, arrivano segnalazioni di altri ...

Samsung Galaxy Fold non sembra ancora perfetto - lo confermano i primi utilizzatori : A un mese dall'apertura dei preordini di Samsung Galaxy Fold, scopriamo le prime impressioni dagli utenti che hanno già avuto modo di provarlo.

Samsung spiega come l'intelligenza artificiale migliora i Samsung Galaxy S10 : Samsung ha deciso di spiegare come l'Intelligenza artificiale riesca a migliorare l'esperienza offerta dagli smartphone della nuova serie Samsung Galaxy S10

Nel 2019 Samsung potrebbe arrivare a vendere 60 milioni di Samsung Galaxy S10 : Pare che le consegne dei Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G potrebbero aumentare del 10%/15% rispetto alla serie Galaxy S9 nel 2018

Rivoluzione totale con Samsung Galaxy Note 10 : niente tasti fisici - cambia tutto per Bixby : Bisogna analizzare con grande attenzione, in queste ore, ulteriori indiscrezioni che stanno investendo un top di gamma come il Samsung Galaxy Note 10. Una settimana decisamente intensa quella che stiamo vivendo sotto questo punto di vista, se pensiamo al fatto che appena 48 ore fa sulle nostre pagine avevamo pubblicato una sorta di bollettino sul suo comparto hardware (potete approfondire tramite l'apposito articolo). Quali sono le novità sulle ...