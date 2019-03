Salvini:ora per i ladri lavoro più duro

"Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West ma si sta coi cittadini per bene. Da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia è più difficile: è un mestiere ancora più pericoloso". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega,, dopo il sì alla Legittima difesa. "E' un bellissimo giorno, non per il partito, non per, ma per gli italiani. Finalmente, dopo anni di chiacchiere e polemiche, è sancito definitivamente dal Parlamento il sacrosanto diritto alla legittima difesa".(Di giovedì 28 marzo 2019)