Salvini brinda con la Lega al varo della legittima difesa M5s in disparte

tg.la7

(Di giovedì 28 marzo 2019) Esulta: 'un giorno bellissimo e l'Italia non diventerà un Far West'. 'Previsto dal contratto' dice il ministroGiustizia Bonafede. L'Anm solleva dubbi di costituzionalità

GiorgioMenan : RT @ItaliaaTavola: La #Lombardia al #Vinitaly punta in alto Anche #Salvini brinda alla presentazione #vino #wine @vinitalytasting @frolfi @… - AnnaBassanini : RT @ItaliaaTavola: La #Lombardia al #Vinitaly punta in alto Anche #Salvini brinda alla presentazione #vino #wine @vinitalytasting @frolfi @… - FRolfi : RT @ItaliaaTavola: La #Lombardia al #Vinitaly punta in alto Anche #Salvini brinda alla presentazione #vino #wine @vinitalytasting @frolfi @… -