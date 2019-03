‘Salviamola’ | pronta delibera per salvaguardare sfilata storica

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – Unadi Giunta per ‘salvare il Natale’. La tradizionale manifestazione del Natale di Roma del 21 aprile, organizzata da 19 anni dal Gruppo storico romano, e’ infatti a rischio: la Capitale potrebbe non festeggiare il suo 2.772esimo compleanno con l’ormai classicain costumi dell’antica Roma, che negli scorsi anni ha portato tra Circo Massimo e Fori decine di migliaia di cittadini ad assistere gratuitamente all’evento.Il motivo e’ la richiesta del Gabinetto della sindaca Virginia Raggi, per non incorrere in danno erariale e rispettare la normativa vigente, pur autorizzando la manifestazione, che gli organizzatori si facciano carico delle maggiori spese di Ama, della pulizia del Circo Massimo e via dei Fori Imperiali prima e durante la manifestazione, dei transennamenti, del personale, dei bagni chimici, e il ...

