Salva Catania | Forza Italia replica all' onorevole Sammartino | ' Basta cialtronate'

Catania - vigili del fuoco derubati mentre Salvano persone intrappolate da un incendio : La denuncia dei sindacati dei pompieri che raccontano anche di minacce e insulti da parte di alcuni presenti. "Tali atteggiamenti ostili non sono più tollerabili ed ammissibili. I vigili del fuoco di Catania hanno già pagato un pesante tributo in termini di vite umane e continui infortuni in servizio e meritano rispetto” hanno spiegato in una nota.Continua a leggere