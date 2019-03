Salone del Risparmio | oltre 12mila gli iscritti all' edizione 2019

Orientati - formati al futuro - a Vasto la 9° edizione del grande Salone di Orientamento per i ragazzi di Abruzzo e Molise : Per Santarelli scienza e tecnologia devono incontrarsi sui terreni di ricerca e competenza, proponendo opportunità concrete nel campo di analisi, studio dei dati qualitativi e soluzioni hi-tech ...

Hall of Fame della Pallavolo : presso il Salone d’Onore del Coni si celebrano i protagonisti del Volley italiano : presso il Salone d’Onore del Coni, si è svolta quest’oggi la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame della Pallavolo italiana’: una splendida giornata nella quale celebrare le eccellenze del Volley tricolore Si è tenuta oggi, presso il Salone d’Onore del Coni la cerimonia di premiazione della “Hall of Fame della Pallavolo italiana”, un progetto cha ha lo scopo di ribadire la storia, il senso di appartenenza e i ...

A Milano 'Lease2019' - il Salone del leasing : Milano, 20 mar. - (AdnKronos) - Al via a Milano 'Lease2019', la seconda edizione del salone del leasing e del noleggio. Una due giorni che vede il mondo del leasing e del noleggio a lungo termine nuovamente a confronto a Milano. Il salone è promosso da Assilea - Associazione Italiana leasing e organ

A Milano 'Lease2019' - il Salone del leasing : Un'area dove alcuni specialisti, rappresentanti di Assilea e di importanti società di leasing, offrono informazioni e consulenza per conoscere, approfondire, esplorare il mondo del leasing e del ...

FuoriSalone 2019 : tanti eventi nei distretti del design : L'obiettivo è quello di animare l'appartamento con appuntamenti dedicati al mondo del design, dell'arte e della comunicazione grazie a dinamiche informali e intime, capaci di enfatizzare il valore ...

Dinamica - la prima microfibra ecologica made in Italy sbarca sulle novità del Salone di Ginevra 2019 : Al Salone di Ginevra, un elevato numero di modelli auto veste Dinamica, lo stile del made in Italy incontra la scelta di materiali eco-conscious Ingresso trionfale di Dinamica® al Salone di Ginevra 2019, uno dei più attesi eventi dedicati al futuro dell’auto. Le elevate prestazioni e lo stile raffinato della prima microfibra ecologica made-in-Italy, combinati alla filosofia eco-conscious e animal-friendly dell’azienda che la produce (la ...

Salone dell'agroalimentare - un grande successo che riconferma Finalborgo capitale dell'enogastronomia : Robin Foood, associazione fondata nel 2015 e divenuta Onlus nel 2017, nasce da un'idea di Carla Lertola, medico specialista in scienza dell'alimentazione, e di altre due professioniste, un avvocato e ...

Radio 24 al Salone del Risparmio dedicato alla finanza sostenibile : ... l'orizzonte temporale di un investimento sostenibile? Partecipanti: Anna Maria Lusardi - direttrice del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria in Italia e docente di Economia alla George ...

Subaru - l'ibrido e-Boxer e il design della Viziv Adrenaline al Salone di Ginevra : Interessante e inedito il disegno del tetto, le protezioni dei parafanghi che strizzano l'occhio al mondo dei crossover e gli accenti bianchi che passano attraverso i cerchi e i pneumatici, ideati ...

Milano Design Week : date - cos'è - Salone del mobile e Fuorisalone : La fiera è nata nel 1961 per promuovere le esportazioni italiane di mobili e complementi e oggi offre un panorama a 360° sul mondo del "sistema casa" e sulle sue novità , dal pezzo unico al ...

Salone dell'auto di Ginevra 2019 : da Peugeot novità anche per la mobilità ibrida ed elettrica : Nel medesimo evento, la casa automobilistica francese Peugeot ha portato anche il concept della versione ibrida della sua berlina 508 , intitolandolo 508 Peugeot Sport Enginereed , con annesse ...

Supercar - ecco quali sono le auto più incredibili e potenti del Salone di Ginevra 2019 [FOTO] : ecco la carrellata di esotiche Supercar e hypercar presenti a Ginevra capaci di vantare potenze che possono sfiorare i 2.000 CV Il Salone di Ginevra 2019 sta impressionando pubblico e addetti ai lavori per la carrellata di Supercar e hypercar esotiche capaci di vantare potenze esagerate e quasi incredibili. Scopriamo insieme quali sono queste auto che si presentano come il sogno di molti, ma che alla fine risultano riservate ad una ...

Supercar - ecco quali sono le auto più potenti del Salone di Ginevra 2019 [FOTO] : ecco la carrellata di esotiche Supercar e hypercar presenti a Ginevra capaci di vantare potenze che possono sfiorare i 2.000 CV Il Salone di Ginevra 2019 sta impressionando pubblico e addetti ai lavori per la carrellata di Supercar e hypercar esotiche capaci di vantare potenze esagerate e quasi incredibili. Ginetta Akula Ginetta, piccola Factory inglese specializzata in Supercar artigianali, ha svelato a Ginevra la Akula, coupé pesante ...

Finale - la dietologa Carla Lertola madrina d'eccezione de "Il Salone Ligure dell'Agroalimentare" : Medico chirurgo, specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, da trent'anni lavora per insegnare a mangiare sano e per "rimettere in forma" tutti coloro che hanno un rapporto contrastato ...