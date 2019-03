Sala - Inter e Milan chiarezza su stadio : ANSA, - MilanO, 28 MAR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto un appello alle due squadre di calcio della città, Inter e Milan, perché spieghino cosa intendono fare sul progetto dello stadio. ...

Sala : “Se Inter e Milan propongono un nuovo stadio faremo valere le nostre ragioni” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a chiarire la sua posizione sulla vicenda dello stadio con un post sulle sue pagine social. “È buffo come la comunicazione nei tempi moderni distorca così spesso la realtà”, ha scritto il sindaco Milanese sul proprio account Facebook. “Sulla questione stadio ho detto più volte, ai due […] L'articolo Sala: “Se Inter e Milan propongono un nuovo stadio faremo valere le ...

San Siro - nuovo stadio/ Sala : 'Inter e Milan lo costruiscano - ma proprietà al Comune' : nuovo stadio San Siro, l'impianto per Milan e Inter: il sindaco di Milano Beppe Sala avvisa, 'la proprietà resti al Comune'.

San Siro - Sala : “Spero in una proposta concreta da Inter e Milan. Stadio deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Sala Buzzati, ha parlato della questione Stadio: “Tutte le proposte sono legittime, a me la cosa che Interessa è che sia chiara la posizione mia e dell’amministrazione: io preferirei che lavorassero sull’esistente, però se, nel rispetto delle regole, le società proponessero un nuovo Stadio, non potremmo che esaminarlo, lasciando da ...

Inter e Milan - sentite il sindaco Sala : “niente stadio di proprietà dei club - deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle intenzioni di ...

Sala avverte Inter e Milan : 'Serve idea chiara' - : Inter e Milan hanno preso la decisione, in attesa dell'ufficialità, di lasciare San Siro e costruire un nuovo impianto sportivo nella stessa zona. Su questa ipotesi è Intervenuto il sindaco di Milano, ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

Ius Soli - interviene il sindaco Sala : 'È una battaglia di civiltà' : Gli ultimi fatti di cronaca hanno riportato sotto i riflettori il tema dello Ius Soli . A "Stasera Italia" interviene in merito, tramite videomessaggio, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala : "Il mio modesto ...

ISPI Istituto per gli studi di Politica Internazionale - con il vicepresidente Paolo Magri incontra il sindaco di Milano - Giuseppe Sala : Una volta tra Politica e cittadini operavano partiti, associazioni, la chiesa, giornali; oggi la comunicazione è più diretta, il popolo scavalca le strutture intermedie e parla direttamente con la ...

Sala intervista Mahmood : “Che tipo di politica ti piace?”. E il cantante : “Quella per il diritto alla vita dell’essere umano” : “Che tipo di politica ti piace e senti più vicina a te?”. “Quella per il diritto alla vita dell’essere umano”. Beppe Sala, al Rocket di Milano, ha vestito per una sera i panni del giornalista e ha intervistato il vincitore del Festival di Sanremo, il milanese (di Gratosoglio, come rivendica spesso), Mahmood. L'articolo Sala intervista Mahmood: “Che tipo di politica ti piace?”. E il cantante: ...

Il sindaco Beppe Sala intervista il vincitore di Sanremo Mahmood : 'Con me ha trionfato la periferia' : 'Credo che la periferia ispiri molto, a me è servita tanto per la mia musica e per questo la ringrazio molto'. Lo ha detto il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood , intervistato dal sindaco di ...

Valladolid-Real Madrid - il VAR interviene due volte ma la Sala è… vuota : svelato il curioso retroscena : Nel corso del match tra Valladolid e Real Madrid, è stata inquadrata una sala VAR vuota: la Liga ne ha poi spiegato il motivo Colpo di scena durante Valladolid-Real Madrid, posticipo domenicale della 27ª giornata della Liga. Nel corso del match, l’arbitro si è rivolto due volte al VAR per dirimere altrettante situazioni controverse ma, in occasione della seconda chiamata, le telecamere hanno inquadrato una stanza vuota con i monitor ...

Zingaretti : criminale interrompere i bandi per la Tav. Di maio : ora convergenza sul Salario minimo : Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il giorno dopo il trionfo alle primarie è andato a Torino a fare visita al presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per...

Zingaretti : criminale interrompere i bandi per la Tav. Di maio : ora convergenza sul Salario minimo : Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il giorno dopo il trionfo alle primarie è andato a Torino a fare visita al presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per...