Saimon a 4 anni lotta contro un cancro al cervello: “Vendiamo la casa per sostenere le cure” (Di giovedì 28 marzo 2019) La storia del piccolo Saimon Murataj, bimbo autistico di 4 anni affetto da un tumore al cervello, scoperto durante una visita di controllo per quella che si credeva essere una banale gastroenterite. I genitori, Marianna e Sali: "Abbiamo venduto la casa e lasciato il lavoro, ma non chiediamo niente a nessuno. Ci terrorizza il fatto che gli possa capitare qualcosa e viviamo costantemente nella paura, ma speriamo nel miracolo".



