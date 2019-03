Rugby | pesante sconfitta per l' Amarcord Rimini a Noceto

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia asfaltata dall’Inghilterra - pesante ko per le azzurre : Sei Nazioni femminile: a Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne nel quarto turno Nella quarta giornata del Women’s Six Nations 2019 al Sandy Park di Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne. La squadra di Andrea Di Giandomenico – che al 3’ minuto è costretto a rinunciare a Gaia Giacomoli per infortunio – tiene bene il campo ma alla prima vera offensiva l’Inghilterra va in vantaggio con una bella azione in velocità che ...