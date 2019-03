Roma | trovato con borsone pieno di marijuana | arrestato 48enne

Roma - uomo sbranato dal suo cane corso : trovato nel parco in una pozza di sangue : E' una terribile tragedia quella che si è verificata venerdì pomeriggio, intorno alle ore 18:00, in zona Borghesiana, a Roma, precisamente nella zona di Colle del Sole, alla periferia est della Capitale. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di 43 anni, G.R. queste le sue iniziali, è stato sbranato dal suo cane corso. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma l'uomo avrebbe lottato contro il molosso in modo da ...

Roma - neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una vicina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

Roma : trovato con marijuana in auto e camera da letto - arrestato : Roma – Nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato un cittadino romeno, di 30 anni, residente a Roma, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in largo Guido Mazzoni. I militari si sono insospettiti dall’atteggiamento ...

Roma : ritrovato cane abbandonato un anno fa - padrona denunciata da Oipa : Roma – “Una storia che ha del paradossale, quella emersa a seguito di uno dei tanti controlli di routine da parte del nucleo delle guardie zoofile dell’Oipa di Roma: circa un anno fa la piccola meticcia Trilly e’ stata trovata da una signora nella zona dei Castelli Romani, mentre vagava in cerca di cibo tra i cassonetti dell’immondizia, magra e disorientata. Dopo qualche giorno Trilly si era infilata proprio nel ...

Simbolo fallico del 200 DC ritrovato sul Vallo di Adriano : per i Romani non aveva un significato volgare : La moda di disegnare peni stilizzati è molto più antica di quanto si possa immaginare. Anche se, quasi duemila anni fa, le incisioni avevano ben altro significato rispetto alla volgarità di oggi. Lo ...

Roma : trovato in possesso 26 grammi cocaina - in manette 30enne : Roma – Questa mattina, nel corso di alcuni controlli della circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30enne Romano, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato notato dai militari muoversi con fare sospetto, nei pressi di un auto in sosta. Fermato per un controllo, e’ apparso molto agitato e nervoso, motivo che ...

Fiamme in canneto Roma - trovato cadavere : ANSA, - Roma, 26 FEB - Fiamme nella notte in un canneto nei pressi di via Casal Bertone a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, è stato trovato il corpo di una ...

Roma : trovato corpo esanime in canneto in fiamme a Casal Bertone : Roma – Il cadavere di un uomo, non ancora identificato e’ stato rinvenuto dai Vigili del fuoco questa notte all’1 circa in via di Casal Bertone 91, durante lo spegnimento di un incendio scoppiato in un canneto adiacente la ferrovia. L’uomo, da una prima ricostruzione, potrebbe essere un senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica il reparto Volanti e la Polfer. Indagini in corso. L'articolo Roma: ...

Roma : rapina donna e fugge su treno - trovato con 20 mila euro addosso : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio lo hanno bloccato con ancora indosso il bottino frutto del furto appena consumato, per un valore pari a 20 mila euro rappresentato da gioielli, abbigliamento, borse griffate e soldi in contanti. L’uomo li aveva appena sottratti ad una viaggiatrice in partenza da Roma termini e diretta a Venezia che, accortasi del fatto poco dopo la partenza ...

Roma : trovato intento a cedere dosi eroina dinanzi ex Cara - spacciatore arrestato : Roma – Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 22enne del Gambia, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia di Carabinieri, in transito in una via limitrofa all’ex locale centro richiedenti asilo, e’ intervenuta dopo aver notato uno strano scambio tra il giovane ...

Roma : trovato con stecche di sigarette nascoste in borsone - denunciato : Roma. stecche TABACCO nascoste IN VALIGE, denunciato PER CONTRABBANDO Roma – Non e’ riuscito il tentativo di un cittadino trentacinquenne di nazionalita’ russa, con precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi, di sottrarsi al controllo di una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione di Roma Termini. I fatti sono accaduti verso le 14.00 di ieri, quando l’uomo, intercettato al binario 24, ...

Roma : trovato in auto con ingenti quantità di droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne Romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di droga. Ieri mattina, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto in via Corinaldo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal ...

Roma : minorenne trovato con droga dentro zaino scuola : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza all’esterno degli plessi scolastici, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno fermato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio. I militari hanno notato movimenti sospetti tra alcuni studenti vicino al cancello d’entrata di un istituto comprensivo. Al termine di un controllo piu’ approfondito, i Carabinieri hanno scoperto che ...

Roma : trovato con anabolizzanti - in arresto personal trainer : Roma – Un personal trainer Romano di 41 anni, incensurato, e’ stato arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’esito di un controllo, e’ stato trovato in possesso di numerose fiale di medicinali sospette, risultate poi essere una vasta gamma di sostanze anabolizzanti steroidee. Le successive perquisizioni, ...