Roma | Rose Garden Palace acquisisce brand Luxe | primo in Europa

Roma - Rosella Sensi : «Stimo molto Ranieri - così come Di Francesco» : Roma - Dismessi i panni della presidentessa della Roma , l'ex numero uno capitolina Rosella Sensi ha indossato quelli da tifosa. Intervistata da Retesport, la Sensi ha commentato la scelta di affidare ...

Roma - Rosella Sensi : 'Di Francesco un grande. La nuova società? Il calcio non è solo business!' : Una famiglia porta quel coinvolgimento giusto per non rendere troppo arido questo sport che di arido non ha nulla. La nuova società? Ho le mie idee, ma non dispenso consigli. Forse a campionato ...

Champions : Malagò - Juve e Roma proseguano : ANSA, - FIRENZE, 5 MAR - "Roma e Juve non hanno compiti semplici in Champions ma al di là di una questione di tifo bisogna sperare che vadano avanti il più possibile". Così il presidente del Coni, ...

De Vito : proseguono lavori strade provinciali Roma : Roma – “Abbiamo ultimato il lavoro di asfaltatura lungo l’incrocio della rotatoria con l’Ardeatina al km 3+800. Continuano cosi i lavori sulle strade provinciali dove avevamo programmato le gare di appalto ed individuato le zone dove intervenire. Abbiamo inoltre ultimato il tratto di via Cancelliera procedendo con procedura di manutenzione straordinaria. Ricordo che questi lavori erano stati programmati e appaltati con ...

Roma-Porto - Rosetti : 'Ecco perché non è stato fischiato il fallo. Al Var...' : Roberto Rosetti , responsabile degli arbitri della Uefa, spiega perché non è stato fischiato il fallo di mano a Pepe in Roma-Porto . Queste le parole dell'ex fischietto italiano a Sky Sport: 'Sul caso c'è stato un controllo del VAR che ha dimostrato che l'intervento era avvenuto fuori dall'area di rigore del Porto, inoltre il VAR aveva ritenuto che non vi fossero gli estremi per ...

Tennis - Classifica Atp 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del Romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

Chievo-Roma : prosegue la caccia al 4° posto - Olsen e Manolas out : Roma – Scontro delicato al Marcantonio Bentegodi di Verona nell’inedito anticipo del venerdì (ore 20.30). La Roma farà visita stasera al fanalino di coda Chievo, nella gara valida per il 4° turno del girone di ritorno della massima divisione calcistica. Capitolini e Clivensi, reduci entrambi dai pareggi rispettivamente ottenuti con Milan ed Empoli, si combatteranno 3 punti preziosi per non perdere di vista i propri obiettivi. Se da ...