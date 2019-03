Roma | porta aperta al cambio

Aeronautica Militare : “Con la gente - per la gente” - a Porta di Roma per il 96° anniversario : A partire da giovedì 28 marzo, giorno della ricorrenza del 96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, e per tutto il fine settimana, la Forza Armata sarà presente nelle aree della Galleria commerciale Porta di Roma per far conoscere il lavoro che svolge quotidianamente al servizio del Paese. Quattro giorni per mostrare e condividere con la gente cos’è l’Aeronautica Militare: uomini e donne in azzurro che lavorano, ...

Formula E – Gp di Roma : Felipe Massa incontra i fan a Porta di Roma per una sfida ad alta velocità : Formula E: Massa incontra i fan al Centro Commerciale Porta di Roma per una sfida ad alta velocità Felipe Massa, tra i piloti del campionato ABB FIA Formula E più noti al mondo e amati in Italia, sarà a disposizione dei suoi fan nel pomeriggio di sabato 30 marzo al Centro Commerciale Porta di Roma per un ”Meet & Greet” a partire dalle ore 12.00. Per gli appassionati della competizione automobilistica, oltre a una sessione ...

Roma - Campos ti porta un difensore : La Roma è alla ricerca del prossimo direttore sportivo. In pole c'è l'attuale ds del Lille Luis Campos , che con sé è pronto a portare Gabriel Magalhaes , come scrive la Gazzetta dello Sport.

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : entrano in scena Spagna e Svizzera - scontro diretto importante tra Svezia e Romania : Le Qualificazioni per gli Europei 2020 di Calcio sono entrate nel vivo con lo svolgimento della prima giornata per 7 gironi, mentre quest’oggi sarà il turno degli ultimi 3 raggruppamenti che completeranno la prima tornata di incontri di questa finestra per le Nazionali. Oltre all’attesissimo esordio dell’Italia a Udine con la Finlandia, ci sono sette match in programma che cominceranno a partire dal primo pomeriggio e che ...

Tutte le strade portano a Roma - ma la Via della Seta dovrebbe passare da Bruxelles : della firma del Memorandum d'intesa con la Cina si parla insistentemente da giorni. Gli Stati Uniti hanno apertamente mostrato irritazione e preoccupazione per l'adesione alla Belt and Road Initiative. Saremmo, infatti il primo Paese importante (nel G7) a stringere un'alleanza economica con la Cina, che viene visto come un rivale sempre più pericoloso con il quale è in atto una vera e propria guerra economica.Analoghe ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Fabiani : “Importante non aver subito gol con la Semprevisa” : Roma – Sette partite alla fine di un torneo complicato per la Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti, messe ormai da parte le velleità di rientrare nelle zone di vertice, è concentrata sulla conquista della salvezza diretta e in tal senso nell’ultimo turno è arrivato un punto importante sul campo della Semprevisa. Lo 0-0 finale è così commentato dal centrocampista classe 1999 Alessandro Fabiani: “Un ...

Roma - arresto De Vito : CasaPound porta le arance in Campidoglio : Un gruppo di militanti di CasaPound è arrivato in Campidoglio portando delle arance. 'Vogliamo lasciarle sulla scrivania della sindaca Virginia Raggi', dice Luca Marsella, consigliere nel Municipio X ...

Lazio - Inzaghi : «Vittoria importante». Luis Alberto polemico : «A Roma non intendono il calcio come me» : Roma - La vittoria per 4-1 sul Parma rilancia le ambizioni Champions della Lazio . 'Bravi i ragazzi a chiuderla subito, non era facile - commenta mister Inzaghi a fine partita su Sky - Dovevamo ...

Spal-Roma diretta live - Petagna riporta in vantaggio la Spal dagli undici metri : Spal-Roma diretta live – Dopo la gara tra Sassuolo e Sampdoria che ha regalato gol ed emozioni continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A. In campo Spal e Roma che si affrontano in una partita fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza e non può permettersi passi falsi, stesso discorso per i giallorossi, il tecnico Ranieri si è ...

Roma-Empoli - diretta live : Schick riporta in vantaggio la Roma : Roma-Empoli, FORMAZIONI UFFICIALI – Monday night in Serie A, si chiude la 27^ giornata con il posticipo dell’Olimpico tra Roma ed Empoli. E’ la prima di Ranieri al suo ritorno nella capitale, giallorossi costretti subito a fare risultato. In quelle zone, infatti, corrono tutte, e non è più possibile perdere punti dalla Champions. FORMAZIONI UFFICIALI Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, ...

Tennis – Djokovic fa chiarezza sul suo futuro : “mi concentro sui tornei importanti - vorrei giocare a Roma ma…” : Novak Djokovic svela alcuni dei suoi programmi per il futuro: il Tennista serbo spiega di volersi concentrare solo sui grandi tornei per concedere più spazio alla sua famiglia Numero 1 al mondo, campione negli ultimi 3 Slam giocati, Novak Djokovic è tornato alla grande nel circuito maschile dopo il problema al gomito che sembrava poterne mettere a rischio la carriera. Volgendo lo sguardo al suo futuro, il campione serbo svela di voler dare ...

Il Romano Pontefice e lo scandalo che può riportarci ai tribalismi : Il primo senso attribuito a questa espressione è quello di "sacralizzazione delle forme e delle istituzioni della politica tipica dei totalitarismi", il secondo quello di conferma dell'origine "...

TiRomancino feat. Tiziano Ferro in “Per me è importante” : Una collaborazione prestigiosa che viene accompagnata da un video poetico ed evocativo. "Per me è importante", è la nuova versione del celebre brano di Tiromancino che vede per la prima volta insieme le straordinarie voci di Federico Zampaglione e Tiziano Ferro. Scritto e diretto da Federico Zampaglione, regia di Marco Pavone, il videoclip è un cortometraggio di animazione ambientato a Londra che riprende la celebre storia degli inseparabili ...