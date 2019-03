Roma | Pallotta | ' ' Stadio in tre anni | spero che i politici non mandino tutto all' aria' '

Roma - Pallotta : 'Stadio pronto in tre anni se la politica non manderà tutto all'aria' : Ma la cosa che mi preoccupa di più sono le decisioni politiche, sia in Italia che nel mondo in generale', ha detto il presidente della Roma all'emittente Real Vision. L'apertura del nuovo stadio ...

Stadio Roma - Pallotta mette in chiaro le cose : “vogliamo iniziare i lavori entro il 2019” : In un messaggio inviato alla stampa, il presidente della Roma ha sottolineato come la sua intenzione sia quella di iniziare i lavori per il nuovo Stadio entro il 2019 “Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo Stadio che merita“. James Pallotta rilancia sulla questione del nuovo Stadio del club giallorosso, nonostante le inchieste giudiziarie degli ultimi mesi e i possibili nuovi ritardi sulla costruzione ...

Stadio Roma - Pallotta : “Via ai lavori entro il 2019” : Il presidente giallorosso, James Pallotta è tornato a parlare della questione Stadio all’emittente radiofonica Teleradiostereo: “Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare al club l’impianto che merita. I tifosi vogliono lo Stadio per loro e per stare più vicino alla squadra“. Dopo l’arresto di Marcello De Vito, la Roma era convinta di veder approvata la variante urbanistica nel mese di maggio, ma adesso ...

Pallotta : vogliamo inizio lavori stadio entro 2019 - Roma e i suoi tifosi lo meritano : Roma – James Pallotta vorrebbe iniziare i lavori per il nuovo stadio “entro il 2019”. A spiegarlo lo stesso presidente della Roma, rispondendo alle email di vicinanza che gli sono pervenute a Tele Radio Stereo. “Vi ringrazio per quello che avete fatto, con le email che vi sono pervenute in radio per quanto riguarda la questione stadio- ha detto Pallotta via email- Non ne ho mai lette tante in vita mia. I tifosi vogliono ...

Gli occhi di un imprenditore sulla Roma : “Quando Pallotta andrà in pensione - io sarò pronto” : Personaggio particolare, simpatico, emotivo. Massimo Ferrero, attuale Presidente della Sampdoria, potrebbe presto lasciare la società blucerchiata. La società statunitense York Capital sta infatti cercando di acquisire il club ligure. Nel frattempo, Ferrero lancia messaggi d’amore alla Roma: “Sono Romano, Romanista e nato a Testaccio. Quando Pallotta andrà in pensione io sarò pronto. E’ il mio sogno nel cassetto, così ...

Ferrero : 'Sogno la Roma. Appena Pallotta va in pensione...' : 'Sono romano, romanista e nato a Testaccio. Quando Pallotta andrà in pensione io sarò pronto'. Queste le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero , ospite questo pomeriggio a Domenica In ...

Baldissoni : 'Nuovo stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...

Stadio Roma - i tifosi : «Pallotta ha ragione. È il gioco dell'oca» : Roma - 'Pallotta ha ragione, qui tutto è più difficile' . I tifosi della Roma a sostegno del patron americano dopo l'arresto del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito . Un nuovo ...