Roma-Napoli | Ranieri sfida Ancelotti | la top 20 per età degli allenatori in Serie A FOTO

Serie A - Roma-Napoli : arbitra Calvarese. Inter-Lazio a Mazzoleni : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima giornata di ritorno di Serie A . Apre l'anticipo del venerdì tra Chievo e Cagliari, Abisso,. Sabato alle 15 Udinese-Genoa, Pairetto,,...

A Calvarese Roma-Napoli : Gianpaolo Calvarese e' stato designato per dirigere Roma-Napoli, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Teramo ci saranno anche i ...

Napoli - contro la Roma Insigne vecchia maniera : Napoli - Ancelotti è in emergenza. Domenica, all'Olimpico contro la Roma , dovrà forse utilizzare qualche calciatore al di là delle proprie caratteristiche. Sono solamente diciassette, infatti, i ...

Napoli - emergenza a centrocampo per la Roma. Allan e il Psg 'Voglio restare' : Napoli - E' emergenza centrocampo nel Napoli in vista del big-match con la Roma all'Olimpico. Ancelotti ha gli uomini contati visto l'infortunio di Diawara, la squalifica di Zielinski e la ...

Quote Serie A : Napoli ed Inter favorite su Roma e Lazio : Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali per il campionato di Serie A, un argomento sempre molto Interessante è quello che riguarda le scommesse. Le Quote Better parlano chiaro, venerdì in campo il Chievo Verona (a 2,80) e il Cagliari (a 2,75). Sabato tre partite, l’Udinese (a 2,40) favorita nelle Quote Better sul Genoa (a 3,20); a Torino la capolista Juventus (a 1,27) dovrà vedersela con l’Empoli (a 13,00); il colpo ...

Consigli fantacalcio 29 giornata – Archiviata, con grande profitto, la pausa per la Nazionale di Roberto Mancini; due vittorie nette e convincenti: 2-0 con la Finlandia sabato ad Udine e 6-0 contro il modesto Liechtenstein martedì a Parma, ed è già tempo di pensare alla giornata numero 29 della Serie A Tim. Si parte venerdì

Napoli - Milik migliora dopo il virus con la Polonia. Fabian a parte - Insigne punta la Roma : Gli impegni delle Nazionali sono ormai in archivio, per il Napoli è nuovamente tempo di pensare al campionato. Più di qualche preoccupazione nell'ultimo periodo per Carlo Ancelotti, che ha dovuto fare ...

Biglietti Roma-Napoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 31 marzo alle ore 15.00 lo Stadio Olimpico sarà teatro di una delle sfide più tradizionali e sentite del nostro calcio: Roma-Napoli. Sul rettangolo di gioco capitolino giallorossi e partenopei andranno a caccia del successo per guadagnare punti importanti in chiave europea. Gli uomini di Carlo Ancelotti, attualmente secondi in classifica a 15 punti dalla Juventus, vorranno confermare la loro piazza d’onore nell’impegnativa ...

Roma - lesione al polpaccio per El Shaarawy : out con il Napoli. Le news : Brutte notizie per la Roma e per Claudio Ranieri, che dovranno rinunciare per le prossime due partite a Stephan El Shaarawy . L'attaccante ha subito un infortunio in Nazionale ed è rientrato subito a ...

Roma - El Shaarawy : lesione al polpaccio. Salta Napoli e Fiorentina : Niente Napoli e Fiorentina per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto ad esami che ...

