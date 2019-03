Roma | anche i tifosi svedesi stanchi di Olsen | “Meglio una mucca” VIDEO

ICC - Inter e Juventus pronte a regalare spettacolo con United e Tottenham : c’è anche la Roma : Doppia sfida Serie A-Premier League a Singapore mentre successivamente in Cina andrà in scena il derby d’Italia. E’ stato deciso il calendario per la prossima International Champions Cup che prenderà il via a luglio, in campo quattro squadre: Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. Ecco le partite nel dettaglio, il 20 luglio alle 19.30 locali (le 12.30 italiane) si affronteranno Inter e United, il giorno dopo ...

Matteo Salvini rischia anche sul caso Sea Watch. Per i pm Romani - fu sequestro di persona : Il caso SeaWatch come il caso Diciotti. Secondo i magistrati della Procura di Roma ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona sulla nave che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso. I pm romani hanno inviato il fascicolo, al momento contro ignoti, ai colleghi di Siracusa che ora dovranno valutare se esistono profili di competenza del tribunale ...

Gli spettacoli classici a Siracusa - presentazione anche a Roma e Milano : La Fondazione Inda presenterà la Stagione 2019 e ufficializzerà i nomi degli attori e degli artisti coinvolti negli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa nel corso di due conferenze stampa, la prima a Roma, martedì 2 aprile alle 11,30, nella Sala Spadolini del Ministero per i Beni e le Attività culturali, ...

Roma - Cassazione : “Via i camion-bar davanti ai monumenti”. Raggi esulta e ringrazia anche l’ex sindaco Marino : Il Campidoglio può decidere di spostare gli ambulanti, i camion bar e gli urtisti. Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione. Una notizia che la prima cittadina Virginia Raggi fa subito sua commentandola in un tweet: “Addio camion bar e bancarelle davanti monumenti e da piazze storiche. Cassazione ha respinto ricorso ambulanti. Ringrazio mio predecessore Ignazio Marino per aver avviato iter. Avanti per il decoro e la ...

Mercato Roma - su Thomas anche l’Arsenal e altri due club : Il centrocampista ghanese, Thomas Partey, nel mirino della Roma per la prossima estate, è seguito anche dall’Arsenal. Il giocatore ghanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni e, come riporta il quotidiano spagnolo As, difficilmente cambiera’ maglia. Diego Simeone, infatti, punta molto su di lui per il rilancio della prossima stagione, a meno che qualche club non offra una cifra addirittura superiore alla stessa clausola. ...

Casa riposo abusiva a Roma - dentro anche salma 90enne : Una Casa di cura completamente abusiva, creata all'interno di un lussuoso resort ubicato sulle colline dei 'Castelli Romani' a Grottaferrata, Roma,, è stata sequestrata. La struttura è stata scoperta ...

Roma - emergenza senza fine : si fa male anche El Shaarawy : Roma - Come se fosse vittima di una maledizione, la Roma perde uno dopo l'altro per infortunio i suoi giocatori più importanti, per giunta nel momento più critico della stagione. Se ieri era toccato ...

Nazionale - infortunio per El Shaarawy : torna a Roma. Anche Piccini out : Tanti sorrisi per l bella vittoria arrivata contro la Finlandia nella prima gara di qualificazione agli Europei 2020, per l' Italia qualche preoccupazione arriva dall'infermeria. Dopo gli infortuni di ...

Roma alla canna del gas - ma anche le opposizioni cosa fanno? : cosa fanno le opposizioni in Consiglio Comunale a Roma? Se è vero che le colpe della giunta Raggi sono evidentissime e lo saranno sempre più nei prossimi 24 mesi, sino a scadenza del mandato, è anche vero che dalle opposizioni, pur largamente minoritarie, non giunge un fiato. Ci sono lanci stampa, ok, dichiarazioni polemiche che lasciano il tempo che trovano, un po’ di attività social: ad esempio Ilaria Piccolo, consigliera in quota PD, sembra ...

Ciclismo - Risultati Under 23 : Matteo Sobrero trionfa alle Strade Bianche di Romagna - Baccio vince a cronometro : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con ricco week-end: in Emilia Romagna con la gara nazionale alle “Strade Bianche di Romagna” a Mordano (BO) e con la cronometro individuale nelle Marche col “Trofeo Tris Stampi” a Montecassiano (MC). Andiamo a vedere i Risultati. Il piemontese Matteo Sobrero conquista in volata le “Strade Bianche di Romagna Under 23”. Nelle campagne romagnole, da tre anni a questa ...

METRO Roma : SEQUESTRATA BARBERINI/ Dopo Repubblica chiusa anche stazione Spagna : Ancora disagi per la METRO di ROMA: Atac ha chiuso le fermate Spagna e BARBERINI. Nuovi problemi Dopo l'incidente della scala mobile di giovedì

Roma - chiusa anche metro Spagna : Controlli alle scale mobile, chiusa la metro Spagna. "A seguito della decisione dell'Autorità giudiziaria - comunica l'Atac -, che ha disposto il sequestro della stazione Barberini , il responsabile ...

Metro A nel caos a Roma : sequestrata Barberini - dopo Repubblica chiusa anche Spagna : La centralissima stazione Barberini della Metro A di Roma è stata sequestrata oggi dalla magistratura dopo la rottura di un gradino delle scale mobili avvenuto giovedì scorso, e in una...

Caos metro a Roma : stazione Barberini sequestrata. Dopo Repubblica chiusa anche Spagna : Svolta nella Capitale. La stazione metro Barberini, a Roma, a quanto si apprende, è stata chiusa da Atac Dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al...