Rob Lowe ha rifiutato il ruolo di Derek in Grey’s Anatomy e gli è costato caro | “Ho perso

(Di giovedì 28 marzo 2019)È proprio vero che unpuò cambiarti la vita, anche quando non lo accetti: ad esempio Robhaildiin Grey'se oggi ironizza amaramente su quanto il suo portafogli ne abbia indiscutibilmente risentito.Non è un mistero che la parte di McDreamy nella prima stagione di Grey'ssia stata proposta da Shonda Rhimes all'attore che all'epoca non aveva ancora la popolarità conquistata successivamente con Brothers & Sisters, Parks and Recreation e The Grinder, ma che aveva una faccia da belloccio intrigante che poteva essere adatta a quella del neurochirurgo del Seattle Grace Hospital partner della protagonista Meredith Grey.Manon accettò quella proposta, riservandosi di guardare la serie in tv da spettatore. E poi, forse, mangiandosi un po' le mani per una produzione che è diventata la serie di punta di ABC, ha ricevuto diverse ...

GreysAnatomyIta : Il conto in banca di Rob Lowe, se potesse parlare, lo ucciderebbe :D E voi avreste mai immaginato #McDreamy con un… - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: #RobLowe ha rifiutato il ruolo di #Derek in #GreysAnatomy e gli è costato caro: 'Ho perso 70 milioni di dollari!' https:/… - OptiMagazine : #RobLowe ha rifiutato il ruolo di #Derek in #GreysAnatomy e gli è costato caro: 'Ho perso 70 milioni di dollari!'… -