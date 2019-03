Risultati Eurolega – 29ª giornata amara per l’Olimpia Milano | Playoff sempre più a

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Strada tutta in salita per l’Olimpiapiù lontani per il team di Pianigiani dopo il ko contro il Fenerbahce: idella 29ªLa 29ªdiha regalato ancora una volta tanto spettacolo, tra splendide vittorie e pesantissime sconfitte. Il Real Madrid ha trionfato di un solo punto, 73-74, in casa del Panathinaikos. Sorride anche il Maccabi Tel Aviv, che ha dominato sul Gran Canaria, portando a casa la vittoria per 90-55.Spada/LaPresseMa è il ko dell’Olimpiacontro il Fenerbahce che pesa in particolar modo. La squadra di Pianigiani, dopo il ko della scorsa partita, rischia di non rientrare nella zona. Ai pardoni di casa non sono bastati i 26 punti di Nunnally, i 20 di Jerrells e i 15 di Micov per mettere in difficoltà la capolista, trascinata alla vittoria dai 23 punti di Muhammed.Infine, splendida ...

