Riserve auree in Italia e nel mondo | dove si trovano e quante sono

(Di giovedì 28 marzo 2019)ine nelsiE’ un’idea che balena spesso nella testa di governanti ed economisti, utilizzare ledei Paesi per risolvere o almeno alleviare alcuni problemi in periodi di crisi.E’ una suggestione che circola anche in, e tra i vari motivi ve ne è uno preciso. L’infatti risulta essere tra gli Stati con la quantità maggiore didi metallo prezioso alGli ultimi dati disponibili ci dicono che nelle disponibilità della Banca d’vi2.451,80 tonnellate di oro. Solo Stati Uniti e Germania ci superano.Mentre noi sopravanziamo di poco la Francia e la Cina.Non solo. Quelle in lingotti d’oro rappresentano la maggioranza assoluta di tutte levalutarie possedute, il 66%.E alsiamo settimi quanto a incidenza ...

