Revenge porn | tutto da rifare | protestano le parlamentari  di Forza Italia e Pd

Revenge porn - Prestigiacomo : “Brutta pagina per il Parlamento”. Poi l’assalto ai banchi del governo : Un gruppo di deputate di Forza Italia, guidate da Stefania Prestigiacomo, tentano un ‘assalto’ ai banchi del governo durante l’esame del ddl codice rosso. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, mentre il presidente Fico la richiamava all’ordine. La seduta è sospesa. Mentre si susseguivano gli interventi a raffica dei deputati di Fi per invitare ad approvare l’emendamento che introduce il reato di Revenge porn, ...

L'opinione di Giulia Sarti - M5s - sul 'Revenge porn' : 'Roma, 28 mar., askanews, - 'Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno espresso reale e sincera vicinanza nei miei riguardi. A tal proposito, in virtù di quel che ho passato, io così come ...

Revenge porn - Benedetti (ex M5s) vs i vecchi colleghi : “Sono schifata - siete il peggio del peggio della politica degli slogan” : Durissima invettiva di Silvia Benedetti, deputata del Gruppo Misto e sospesa dal M5s per il caso Rimborsopoli, durante la discussione alla Camera sul ddl che introduce il Codice rosso per le vittime di violenza domestica o di genere. Destinatari dell’intervento della parlamentare: i vecchi compagni di movimento e in particolare la relatrice della legge, la deputata M5s Stefania Ascari, a causa delle ragioni da lei avanzate per dire no ...

Revenge porn - Boschi e Carfagna : ‘Votate sì a nuovo reato’. Ascari (M5s) : ‘C’è già nostra proposta’. E Lorenzin si infuria : Alla Camera è in corso la discussione e la votazione degli emendamenti al cosiddetto “codice rosso”. Il Pd presenta un emendamento che introduce il reato di Revenge Porn, sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, ma il M5s, attraverso la relatrice Stefania Ascari, si mette di traverso: “C’è già la nostra proposta di legge. Il tema è per noi talmente importante che riteniamo debba essere trattato con un percorso più ...

Revenge porn - la mamma di Tiziana Cantone ricorda la figlia e si commuove : “Non dimenticherò mai ultimi giorni insieme” : “Non dimenticherò mai gli ultimi giorni trascorsi insieme. Lei non era più la stessa, non usciva di casa se non con me”. Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, si commuove ricordando la figlia morta suicida dopo la diffusione di un video Porno in cui era protagonista insieme al fidanzato di allora, durante la conferenza stampa in Senato di presentazione della proposta di legge, voluta dal M5s, sul Revenge Porn. “Un ...

Revenge porn - stretta 5S : Aumento delle pene, che arrivano fino a 10 anni se la diffusione di immagini a sfondo sessuale senza il consenso dell'interessato porti alla morte della vittima, e una forte spinta alla prevenzione ...