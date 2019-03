Revenge Porn, scontro in Aula. Di Maio ci ripensa: “Voteremo l’emendamento delle opposizioni” (Di giovedì 28 marzo 2019) Luigi Di Maio annuncia dagli Stati Uniti che alla Camera il M5S voterà sì all'emendamento che introduce il reato del Revenge Porn nel Codice rosso, il ddl contro la violenza di genere: "Martedì si deve votare l'emendamento sul Revenge Porn, un primo passo per poi passare anche alla legge che abbiamo già depositato in Parlamento".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 28 marzo 2019) Luigi Diannuncia dagli Stati Uniti che alla Camera il M5S voterà sì all'emendamento che introduce il reato delnel Codice rosso, il ddl contro la violenza di genere: "Martedì si deve votare l'emendamento sul, un primo passo per poi passare anche alla legge che abbiamo già depositato in Parlamento".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

mirianacalo : RT @occhioallospot: Bocciata la proposta di legge contro il revenge porn. Persa un'occasione per offrire tutele e sicurezza a vittime di ab… - brongosalvatore : RT @adiafora_: Per Di Maio è una vergogna che gli stupratori vengano scarcerati ma quando si tratta di votare leggi che tutelano le donne,… - MasterRPG : RT @occhioallospot: Bocciata la proposta di legge contro il revenge porn. Persa un'occasione per offrire tutele e sicurezza a vittime di ab… -