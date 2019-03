Revenge porn | parere contrario della maggioranza Prestigiacomo si scaglia contro i banchi

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)in aula alla Camera oggi durante l'esame del disegno di legge Codice Rosso per le denunce di violenza sulle donne. La proposta delle opposizioni sulè stata bocciata con voto segreto: 218 sì e 232 no. La decisionedi governo è arrivata dopo la sospensioneseduta, stabilita per permettere al comitatocommissione Giustizia di discutere l'emendamentodeputata Federica Zanella (Forza Italia) che inseriva le normeilnel testo.A guidare la protesta è stato l’ex ministro per le Pari opportunità Stefania(FI) che si è letteralmentetala decisionedi dareall'emendamento sul reato di, la vendettaografica via social o comunque in rete. Per calmaree le altre deputate di Forza Italia che si stavano dirigendo verso i ...

TINAGULLI1 : RT @msgelmini: Bene Di Maio su disponibilità a votare nostri emendamenti su revenge porn e sexting. Aspettiamo che a parole seguano fatti,… - Silvy_Sar_ : @bo_bi_bu @AlessiaMorani Perchè quello che ho detto io non è serio? Parlo di criminali e di crimini, senza scomodar… - nocciola68 : RT @orfini: Lega e m5s bocciano un emendamento che avrebbe introdotto il reato di revenge porn. Una scelta incomprensibile a fronte di tant… -