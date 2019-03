Revenge porn | bagarre alla Camera

Revenge porn stralciato - rivolta di Prestigiacomo e deputate Pd alla Camera : Caos in aula durante l'esame del ddl "Codice rosso". Stefania Prestigiacomo e un gruppo di deputate di Fi hanno tentato un "assalto" ai banchi del governo. Prestigiacomo...

Revenge porn. rivolta alla Camera delle deputate : Roberto Fico costretto a interrompere la seduta : Mara Carfagna e Stefania Prestigiamo di Forza Italia e altre deputate donne, fra le quali Laura Boldrini (Leu), hanno occupato i banchi del governo alla Camera contro la decisione della maggioranza di dare parere contrario all'emendamento al ddl Codice rosso sul Revenge porn. Il presidente della Cam

Revenge porn - Prestigiacomo : “Brutta pagina per il Parlamento”. Poi l’assalto ai banchi del governo : Un gruppo di deputate di Forza Italia, guidate da Stefania Prestigiacomo, tentano un ‘assalto’ ai banchi del governo durante l’esame del ddl codice rosso. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, mentre il presidente Fico la richiamava all’ordine. La seduta è sospesa. Mentre si susseguivano gli interventi a raffica dei deputati di Fi per invitare ad approvare l’emendamento che introduce il reato di Revenge porn, ...

Revenge porn - caos in Aula. Maggioranza boccia emendamenti : “Faremo legge ad hoc”. Fi occupa i banchi : caos alla Camera durante la discussione del Codice rosso. Lega e M5s hanno bocciato i due emendamenti delle opposizioni (Leu e Forza Italia) che inserivano il reato di Revenge porn, con la motivazione che sul tema si intende fare una legge ad hoc. In segno di protesta le deputate di Fi hanno occupato i banchi e la seduta è stata sospesa. Poco prima i 5 stelle avevano presentato la loro proposta di legge al Senato. Il primo emendamento al ...

Revenge porn - arriva la legge per Tiziana Cantone. Lega e M5S bocciano emendamento di Boldrini : Questa mattina in Senato Elvira Lucia Evangelista ha presentato il disegno di legge del M5S contro il Revenge porn. Presente anche la mamma di Tiziana Cantone. Contemporaneamente alla Camera veniva bocciato l'emendamento di Laura Boldrini, per introdurre il reato anche nel Codice rosso: mancavano i voti di Lega e M5S.Continua a leggere