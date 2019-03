Revenge porn, arriva la legge per Tiziana Cantone. Lega e M5S bocciano emendamento di Boldrini (Di giovedì 28 marzo 2019) Questa mattina in Senato Elvira Lucia Evangelista ha presentato il disegno di legge del M5S contro il Revenge porn. Presente anche la mamma di Tiziana Cantone. Contemporaneamente alla Camera veniva bocciato l'emendamento di Laura Boldrini, per introdurre il reato anche nel Codice rosso: mancavano i voti di Lega e M5S.Continua a leggere



