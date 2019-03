«Rendere più facile possedere un’arma» | nuova mossa della Lega |Sì alla legittima difesa

Utilizzare le interfacce neurali per Rendere più selettive le loot box? per Valve ed il Dr. Mike Ambinder un giorno sarà possibile : Durante la GDC 2019 i riflettori sono stati puntati su Stadia, nuova piattaforma per il gaming in streaming ideata da Google. Tuttavia nel corso dell'evento Valve ed il Dr. Mike Ambinder hanno parlato delle interfacce neurali e di come potrebbero trovare spazio nel settore del gaming, in futuro.Come riporta Ars Technica, Ambinder afferma che in futuro i caschetti VR/AR saranno legati a dispositivi (non invasivi) per elettroencefalogrammi al fine ...

Dybala : 'Rendere felici i tifosi della Juve è la cosa più importante' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus è senza dubbio Paulo Dybala, che dal ritiro della Nazionale Argentina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Otro, durante la quale ha ricordato i suoi esordi da calciatore e l'importante approdo a Torino. Il racconto parte dai suoi primi ricordi d'infanzia, quando a 2/3 anni iniziò a prendere confidenza con la palla. Essendo un attaccante, il gol era già da piccolo la cosa più ...

L'intelligenza artificiale di Google può Rendere più efficienti le energie rinnovabili : Nel futuro potrebbe però diventare un nuovo prodotto venduto ai parchi eolici di tutto il mondo, dando nuovo impulso ai progressi in materia di energie rinnovabili.

Femminicidio - il magistrato : «I giudici dovrebbero Rendere le sentenze più comprensibili» : L’accusa aveva chiesto per lui trent’anni di carcere, ma il giudice Silvia Carpanini ha deciso che la condanna equa per Javier Napoleon Pareja Gamboa, che l’anno scorso, a Genova, aveva ucciso la compagna Angela Coello Reyes, per tutti Jenny, fosse di 16 anni. Nella sentenza si legge che l’uomo è stato spinto «da un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento», «non ha agito sotto la spinta della gelosia ma come reazione al ...

Un braccialetto indossabile potrebbe Rendere sicuri e più efficienti i dispositivi medici e le protesi : Le soluzioni di cybersicurezza per protesi, pacemaker e altri dispositivi impiantati nei corpi dei pazienti stanno diventando una necessità inderogabile. Da una parte i ricercatori per la sicurezza studiano barriere software, dall’altra c’è chi pensa a un indossabile che protegga gli indossabili. Un’epifora che pare un’esagerazione, se non si tiene il contro del fatto che quasi tutti i dispositivi medici sono wireless, ...

Sarah Felberbaum : 'De Rossi ora deve pRendere la decisione più difficile' : ROMA - Pensa a godersi ogni istante con la Roma , ogni partita, da capitano da qui alla fine della sua lunghissima storia d'amore giallorossa. Daniele De Rossi sa che la sua carriera da calciatore è ...

Un afroamericano è riuscito a pRendere il controllo del più grande gruppo neonazista degli Stati Uniti : Ne ha manipolato il leader convincendolo che fosse una buona idea cedergli la presidenza, e ora vuole chiudere l'organizzazione

LG punta su Google Home e Amazon Alexa per Rendere le case sempre più smart con i suoi elettrodomestici : LG ha annunciato che nel corso del 2019 aumenterà in modo deciso il quantitativo di elettrodomestici smart abilitati al riconoscimento vocale L'articolo LG punta su Google Home e Amazon Alexa per rendere le case sempre più smart con i suoi elettrodomestici proviene da TuttoAndroid.

Industria - Manconi : Rendere sistema Italia più competitivo : Roma, 20 feb., askanews, - 'I dati sull'Industria purtroppo confermano le peggiori sensazioni sull'andamento dell'economia Italiana nell'ultimo periodo. Questi numeri sono l'ennesimo campanello d'allarme in un contesto europeo e mondiale non certo brillante: per questo è necessario aumentare la competitività del ...

Il MIT adotta speciali etichette RFID per Rendere i robot più veloci e precisi : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology Media Lab e del Signal Kinetics Research Group sono riusciti a rendere i robot usati in ambito industriale più veloci e precisi grazie all’impiego di una speciale tecnologia RFID (Identificazione a Radio Frequenza). Si tratta delle etichette adesive spesso usate nei negozi per prevenire furti o leggere i prezzi alla cassa. I ricercatori le hanno impiegate per attivare una ...

Parma - D'Aversa : 'Non si possono pRendere gol del genere. Ormai non siamo più una sorpresa' : Roberto D'Aversa , allenatore del Parma , commenta a Sky Sport la sconfitta in casa del Cagliari: 'A livello psicologico questo risultato cambia molto per noi e per loro. Nel primo quarto d'ora meglio il Cagliari, nella ripresa meglio noi. Abbiamo ...

Ancelotti : 'Il Napoli non è a fine ciclo - ma lo Renderemo più competitivo. Giusto far operare Albiol - su Hamsik...' : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport poco prima di intervenire nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League contro lo Zurigo: ' Teniamo a questa partita e a continuare questo percorso, che sarà lungo. L'...

Rai 2 - Il Collegio torna in tv. Il professor Maggi : "SorpRenderemo i ragazzi con la memoria - saremo ancor più rigorosi" : torna questa sera in prima serata su Rai 2 la terza stagione del docu-reality Il Collegio, dove vedremo una classe di studenti 'moderni' tornare indietro nel tempo fino al 1968, catapultando un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni in un anno speciale, significativo e ricco di cambiamenti. Presso il Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, vigeranno ferree regole comportamentali e disciplinari degli anni ’60.Il corpo docente è ...

Riprendono due studi che potrebbero Rendere più pericolosa l’influenza aviaria : (foto: Sebastian Gollnow/ Getty Images) Dopo più di quattro anni di pausa, riprenderanno due studi di laboratorio che hanno l’obiettivo di modificare i virus dell’influenza aviaria in modo da renderli più potenti, più trasmissibili e quindi più rischiosi per noi esseri umani. Ad annunciarlo è uno speciale della rivista Science, secondo cui uno dei due progetti avrebbe già ricevuto finanziamenti dall‘Istituto nazionale per le ...