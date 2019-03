Regione Toscana appoggia il diritto dei precari di terza fascia con 36 mesi al concorso

scuolainforma

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il fronte dei favorevoli alriservato per i docenti non abilitati con 36di servizio si va via via estendendo sempre di più. Dopo le dichiarazioni di ieri della segretaria generale CISL Scuola Maddalena Gissi, relative alato dei docenti delladelle graduatorie di istituto, anche lasi attiva mediante l’approvazione di una mozione a sostegno di una procedura concorsuale ad hoc.La stortura Secondo Maddalena Gissi è quantomeno sorprendente scoprire che questi docentisiano serviti a far funzionare le scuole, ma soltanto adesso ci si pone il problema di sottoporli a selezione tramite, in ossequio al trito refrain dell’articolo 97 della Costituzione. Chi segue le vicende delato dei docenti con 36ricorderà sicuramente le parole utilizzate dal Presidente dell’AnDDl, professor Pasquale Vespa, ...

