Real Madrid | Sergio Ramos scrive al sosia Pablo Schreiber | ' Dicono che ci assomigliamo'

Real Madrid - che lo show abbia inizio : 450 milioni di euro a disposizione - le richieste di Zidane : Real Madrid pronto a sorprendere tutti con acquisti di primissima fascia chiesti da Zidane, il club ha messo a disposizione un budget clamoroso Real Madrid, la rivoluzione è decisamente necessaria. Dopo un anno di transizione ricco di critiche, polemiche e cambi di allenatori, Zidane ha ricevuto diverse garanzie in vista del calciomercato estivo che sarà molto animato per i blancos. Skysport UK quest’oggi ha lanciato la bomba, ...

Figo : “Real Madrid grande anche senza Ronaldo” : La stagione del Real Madrid non può essere considerata positiva dopo la clamorosa eliminazione in Champions League contro l’Ajax ed il distacco importante in campionato dal Barcellona ma il club rimane e rimarrà grande anche dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. E’ il pensiero dell’ex calciatore Luis Figo in un’intervista a Marca. “Quando si tratta di Cristiano, Messi o un altro giocatore migliore del mondo ...

Real Madrid - ok al prestito di 575 milioni per lo stadio : Santiago Bernabeu ristrutturazione – Passo decisivo per il Real Madrid verso la ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu. Il CdA del club, infatti, ha approvato ieri la formula finale per intraprendere il percorso che porterà a una riqualificazione dell’impianto, stimata in 575 milioni di euro e che dovrebbe iniziare già nelle prossime settimane. Come spiega “Palco […] L'articolo Real Madrid, ok al prestito di 575 milioni per ...

Real Madrid - Courtois allo scoperto : “Hazard vuole giocare qui” : Real Madrid, Courtois sta cercando in tutti i modi di fare da tramite per portare il connazionale Hazard ai blancos Il portiere del Real Madrid Courtois, ha svelato un retroscena di calciomercato già ampiamente vociferato nelle ultime settimane. Eden Hazard è un obiettivo dei blancos per la prossima estate ed il calciatore apprezzerebbe un trasferimento in maglia Madridista, come rivelato da Courtois ai microfoni di El Transitor: ...

Juventus - obiettivo a sorpresa nel Real Madrid - : La tratta Madrid-Torino promette di essere ancora molto movimentata sul mercato. Sul campo a sorridere quest'anno è stata la Juventus grazie alla clamorosa rimonta nel ritorno degli ottavi di ...

Real Madrid su Mbappè? Il PSG lo inserisce nella campagna abbonamenti : Real Madrid MBAPPE, risponde il PSG- Sarà uno dei nomi attorno al quale gireranno molte voci di mercato, da qui a questa estate. L’arrivo, o meglio il ritorno, di Zidane sulla panchina del Real Madrid fa intendere una cosa su tutte: i blancos tra qualche mese spenderanno cifre record sul mercato, cercando di rinforzare una […] L'articolo Real Madrid su Mbappè? Il PSG lo inserisce nella campagna abbonamenti proviene da Serie A News Calcio - ...

Real Madrid - no a Mbappé - l’obiettivo è Hazard : Secondo il “Mundo Deportivo“, il Real non si starebbe muovendo per il fuoriclasse francese Mbappé, ma per Eden Hazard del Chelsea. Dalla Francia, invece, assicurano che i Blancos sono pronti a fare follie per il giocatore del Psg: 280 milioni. Il Psg non intende venderlo e non ne ha la necessità, dopo la recente sentenza favorevole del Tas sulla questione dei fair play finanziario. Inoltre, lo stesso nazionale Bleus non ha dato ...

Mercato Real Madrid - Casemiro via? C’è già il nome del sostituto : Non solo nomi altisonanti nella lista di Mercato di Zinedine Zidane per il suo Real Madrid. Anche qualche elemento che possa ritenersi utile al progetto di gioco del tecnico francese. Tra questi, c’è il 22enne Tanguy Ndombèlè, come scrive “As” Secondo il quotidiano spagnolo, l’arrivo del centrocampista difensivo di origine congolose del Lione andrebbe a coprire la possibile partenza di Marcos Llorente o di Casemiro. ...

Real Madrid scatenato - pazza offerta di scambio alla Juventus : Toni Kroos-Miralem Pjanic : Toni Kroos-Miralem Pjanic questa la base sulla quale Florentino Perez intende trattare con la Juventus, uno scambio che potrebbe essere utile ad entrambe Toni Kroos-Miralem Pjanic, sarebbe questo lo scambio proposto da Florentino Perez alla Juventus. Rumors che arrivano dalla Spagna parlano di una folle proposta da parte del Real Madrid, tra due centrocampisti dal ruolo simile ma con diversa interpretazione. Al momento siamo nel campo ...

Calciomercato Juventus - il Real Madrid sarebbe pronto all'offerta per Pjanic : Ci si aspetta una piccola rivoluzione dal prossimo anno da parte di molti top club europei, alcuni per esigenze anagrafiche, altre per i risultati deludenti raggiunti in questa stagione. La Juventus è una di quelle che investirà in maniera notevole sul mercato, sia in acquisti che in cessioni, in quasi tutti i settori. Riguardo al settore difensivo, ad esempio, l'addio alla Juventus (e probabilmente al calcio giocato) di Barzagli ed il difficile ...