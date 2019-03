Real Madrid | che lo show abbia inizio | 450 milioni di euro a disposizione | le richieste

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019)pronto a sorprendere tutti con acquisti di primissima fascia chiesti da Zidane, il club ha messo aun budget clamoroso, la rivoluzione è decisamente necessaria. Dopo un anno di transizione ricco di critiche, polemiche e cambi di allenatori, Zidane ha ricevuto diverse garanzie in vista del calciomercato estivo che sarà molto animato per i blancos. Skysport UK quest’oggi ha lanciato la bomba, sarebbero infatti 450 idimessi adal club per il calciomercato, cifre da capogiro con le quali Zidane sa già bene ci provare ad acquistare. Sarebbero infatti tre gli uomini chiesti dal tecnico. Mbappè ed Hazard per l’attacco, Pogba per la mediana del suo nuovo. In tutto ciò vanno anche considerate le cessioni che inevitabilmente ci saranno, sarà insomma un’estate con le porte girevoli sempre azionate ...

