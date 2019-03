Real Madrid | 500 milioni per il mercato | quattro gli obiettivi

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Secondo L’Equipe, ilavrebbe pronti 500di euro per accontentare Zinedine Zidane e soprattutto i tifosi, in un piano che prevedrebbe l’assalto al fuoriclasse del Psg Kylian Mbappé, valutato 280, e alle stelle della Premier League Paul Pogba e Eden Hazard. Ma non è tutto visto che la stampa spagnola parla anche di un interessamento anche per il 23enne Adrien Rabiot.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempoe sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempoe sulle notizie della tua squadraL'articolo, 500per ilgliCalcioWeb.

tancredipalmeri : BOMBA! Incontro per Icardi in tarda mattinata a Madrid! Atteso anche il direttore sportivo del Real Madrid! - CulturePSG : Rabiot suivi par le Real Madrid (L'E), Ndombele aussi (AS) #PSG - tancredipalmeri : Francesco Totti a @beINSPORTS : “C’è mancato pochissimo che accettassi il Real Madrid” -