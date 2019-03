Reagire al no al revenge porn è la vera legittima difesa

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Chissà sealpuò essere considerata. Certamente èoccupare i banchi del governo, dopo la bocciatura – per soli 14 voti – dell'emendamento Boldrini al decreto "Codice rosso" sulla violenza domestica e di genere. Certamente èresistere in ogni modo alla piega che stanno prendendo, oggi e qui, tutte le questioni che riguardano i diritti e ladelle donne. E il fronte, trasversale ma compatto, di donne che si è sollevato in Parlamento ha agito in nome di questadoverosa.Perché noi donne non ci sentiamo più sicure, nell'Italia dei pistoleri. Non ci sentiamo più sicure se chiamano "Codice rosso" una legge che parla di violenza contro le donne e nello stesso tempo bocciano una delle forme più attuali, insidiose, orrende di ...

