Razzisti non impresentabili | tanto tuonò che piovve

Cari Razzisti - il complotto per nascondere il “bambino biondo” del bus non esiste : Riccardo in uno screenshot del video virale in cui racconta la terribile vicenda. (via Twitter) Da qualche ora una parte non marginale del dibattito pubblico su internet è dedicata a una strana teoria del complotto, secondo cui i media italiani starebbero tramando per riscrivere la storia della tragedia sfiorata a San Donato Milanese, in modo tale da tributare gli onori dell’eroico salvataggio a due ragazzi di origini straniera e ...

Stephen Ogongo : «Cari Razzisti - insultatemi pure - il vostro odio non mi fermerà» : Stephen OgongoStephen OgongoStephen OgongoTrecento casi in più in un anno. Il 2018. In totale 3.260, 9 al giorno. Si è aperta con questo dato la Settimana di azione contro il razzismo, lanciata dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Numeri che fanno paura. Di chi è la responsabilità? Quando si è fatto questa domanda, Stephen Ogongo, originario del Kenya e arrivato in Italia 25 anni ...

Chadia Rodriguez : «Noi giovani non siamo Razzisti» : Chadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaChadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaChadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaChadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaQuesta intervista è tratta dal numero 12 di Vanity Fair in edicola fino a martedì 26 marzo 2019 Eccola che entra ridendo sui tacchi alti, dentro a pantaloni neri a rete e a una maglia che le lascia scoperto l’ombelico, ...

Lo sfregio degli ultras antiRazzisti : "Non riconosciamo l'Italia nazione" : ... la squadra che milita nel girone A di Eccellenza Campania nata 'per la promozione dell'integrazione sociale attraverso lo sport'. Al centro della loro battaglia, però, a quanto pare non c'è solo l'...

Ristoratore criticato per aver assunto pizzaiolo di colore : "Razzisti - qui non entrate" : Rimini - Riccardo Lanzafame, un Ristoratore di Montescudo, ha assunto a novembre scorso Masamba, un ragazzo del Gambia in possesso di un permesso per motivi umanitari. Nonostante sia molto bravo a fare le pizze, il ragazzo non sembra essere gradito da una parte della clientela, che critica il Ristoratore anche a mezzo Facebook. Su un gruppo, racconta il proprietario della Locanda Malatesta, "c'era scritto che potevo fare a meno di assumere un ...

Assume pizzaiolo del Gambia e i clienti non vanno più : "Non m'importa - fuori i Razzisti" : Riccardo Lanzafame gestisce una storica locanda: a novembre ha assunto un giovane Gambiano e sono iniziati i problemi con la...

Assume un pizzaiolo nero - clienti boicottano il suo locale. Lui : "Non m'importa : i Razzisti non entrino" : Un ristoratore sceglie di Assumere un giovane ragazzo africano come pizzaiolo e da quel momento il suo locale si svuota: è quanto accaduto a Montescudo-Montecolombo, paesino della provincia di Rimini. Protagonista della vicenda, riportata dal Corriere della Sera, è Riccardo Lanzafame, gestore di una storica locanda, che oggi dichiara:Lo dovevo fare, è una questione di dignità, non si può attaccare un ragazzo di ...

Il fisioterapista che non cura più i fascisti e i Razzisti : «Data la situazione politica del paese e la tradizione etica della famiglia, specifichiamo che in questo studio curiamo persone di ogni colore, nero incluso. E di ogni confessione. Invece non curiamo né fascisti, né xenofobi, né razzisti». È questo il cartello apposto fuori dal suo studio a Boldara di Gruaro, in provincia di Venezia, da Claude Andreini, professione fisioterapista. «Rischio di perdere qualche cliente, ma non importa. Il mondo è ...

Lodo Guenzi furioso : 'Razzisti - non seguitemi'. Le reazioni choc per il testo di una canzone : Lodo Guenzi contro i razzisti. La voce de Lo Stato Sociale , già giudice a X Factor , ha scritto oggi un post su Instagram in cui chiede 'gentilmente ai razzisti di non seguire questa pagina': tutto è ...

'Qui non c'è spazio per mafiosi e Razzisti'. Il cartello apparso davanti a un locale a Palermo : "Siamo due giovani cittadini del mondo che hanno deciso di restare al Sud", sottolineano i due giovani imprenditori che hanno deciso di non emigrare per riuscire a realizzare una propria attività nel ...

Il cartello apparso davanti a un locale a Palermo. "Qui non c'è spazio per mafiosi e Razzisti" : "Non ci sarà spazio per mafiosi che chiedono il pizzo o per razzisti che odiano il prossimo". Questa è la scritta apparsa su un cartello di un locale di prossima apertura a Palermo. Sabrina Monici, 30 anni, e Marco Romano, 28 anni, hanno deciso di dare un segnale netto a chiunque vorrà diventare loro cliente.L'attività commerciale sarà aperta grazie alla sovvenzione di Resto al Sud che incentiva la nascita di ...

Niente borsa di studio a Pordenone per la biologa di Palermo - è polemica ma l'Istituto replica : 'Non siamo Razzisti' : "Figurati se andiamo a prendere una da Palermo". C'era scritto così in una mail arrivata per sbaglio proprio a Erminia Muscolino , la laureata in Biologia di Palermo che aveva fatto domanda per una ...

Cori Razzisti : Salvini critica la Federcalcio - "Non facciamo ridere..." : Salvini critica la Federcalcio per le nuove regole varate in materia di Cori razzisti. "facciamo la scala Richter dei 'buu', dai non facciamo ridere...". Con queste parole il titolare del Viminale ha commentato la decisione della Figc di sospendere temporaneamente le partite dopo il secondo episodio di intolleranza.

Insulti Razzisti all'allievo : 'Marocchino di m...' non è reato - prof prosciolto : Aveva sgridato uno studente apostrofandolo come 'Marocchino di m...'. Per i giudici non è reato. È stato prosciolto l'ex professore di una scuola media di Torino accusato di avere utilizzato un ...