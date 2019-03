optimaitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019)Dopo aver visto ilper la prima volta, la domanda degli esperti ma anche dei potenziali acquirenti è stata una sola: quanto è in grado di resistere lo smartphone pieghevole all'usura del tempo? I dubbi non sono pochi esa bene che proprio questi ultimi possono essere una discriminante seria per l'acquisto del device super costoso (ben 2000 euro). Per questo motivo, sul canale YouTube dell'azienda, è stato caricato un video in cui il device è stato messo decisamente sotto stress, vedere per credere.Durante la presentazione del, dal palco è stato puntualizzato che lo smartphone pieghevole avrebbe potuto resistere fino a ben 200.000 piegature senza alcun danno. Ebbene, nel filmato al termine dell'articolo, un robot con più braccia simula l'apertura e la chiusura del device per lo stesso numero di volte, in un tempo lungo una settimana. ...

OptiMagazine : Rassicurazioni sulla resistenza del Samsung Galaxy Fold, 500.000 piegamenti tutti in un video… - SP_simonepisano : RT @GiulioSiamoNoi: Oggi a #Ravenna il ministro egiziano del petrolio per #OMC2019.Tra gli impegni in agenda è prevista una visita al mosai… - valemfp : RT @GiulioSiamoNoi: Oggi a #Ravenna il ministro egiziano del petrolio per #OMC2019.Tra gli impegni in agenda è prevista una visita al mosai… -