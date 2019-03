Rammstein | il video del nuovo disco fa infuriare la Germania

ilgiornale

(Di giovedì 28 marzo 2019) Istanno per far uscire il loro, un lavoro molto atteso dai fan della band tedesca, assente dalle scene da dieci anni. Il primo singolo si intitola "Deutschland" e ilclip arriverà il 28 marzo: per far crescere l"attesa, il gruppo ha postato sui social un teaser che ha subito creato non poche polemiche in patria.Nel, si vedono il cantante Till Lindemann e gli altri componenti della formazione in procinto di essere impiccati. Nulla di strano, se non fosse che i loro volti appaiono tumefatti dalle torture e che abbiano addosso le classiche divise a strisce degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. Un riferimento che si nota anche in un altro particolare: una Stella di David, di colore giallo, sul petto del chitarrista Paul Landers.Già al centro di numerose critiche e censure in passato (sono stati più volte additati di propaganda nazista), i ...

Assyrianspirit : - Brigantess : Critiche contro i Rammstein per il video in cui si fa riferimento all'Olocausto - euronewsit : Critiche contro i Rammstein per il video in cui si fa riferimento all'Olocausto -