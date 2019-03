Rally Corsica 2019 | lo Shakedown favorisce Kris Meeke | Sebastien Ogier il primo degli

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ufficialmente si comincerà domani con la prima prova speciale, ma il quarto appuntamento del Mondialeha effettuato quest’oggi il canonicoin, sul tracciato di Sorbo Ocagnano (5.39 km).Il migliore è stato l’alfiere della Toyota Yaris. Il nord-irlandese ha messo la sua zampata con il crono di 3’46″7, dimostrando una certa confidenza della vettura giapponese sull’asfalto. La Citroen però risponde presente con il campione del mondo in carica, fermatosi a 9 decimi dal leader odierno. La C3 del sei volte iridato ha messo in mostra un’ottima maneggevolezza e quindi può candidarsi ad un ruolo da protagonista anche in questo round, dopo i successi a Montecarlo e in Messico. Si prospetta comunque un weekend appassionante visto che anche la Toyota, come detto, è in palla e lo dimostra il terzo tempo ...

solomotori : WRC, in Corsica per il rally 'casalingo' di Citroen Racing - Italiaracing : I piloti @HMSGOfficial tutti vincenti al #TourdeCorse - Italiaracing : Dopo il podio in Messico, @ElfynEvans punta nuovamente in alto in Corsica -