Ragusa | simulavano finti incidenti e truffavano gli anziani | arrestati padre e figlio

(Di giovedì 28 marzo 2019) La Polizia di Stato diha arrestato due truffatori seriali chefacendo credere ai parenti delle “vittime” di poter risarcire con migliaia di euro la controparte. Sette i colpi ricostruiti dalla squadra mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, da agosto a oggi in provincia di. I due responsabile sono finiti in carcere: Antonio De Martino, 69 anni, e ilVincenzo De Martino, 44 anni, accusati di truffa e tentata truffa, aggravati dall’aver commesso i fatti ai danni di donne anziane. “Verranno divulgate le foto e le generalità dei due pluripregiudicati truffatori in quanto vi è l’alta probabilità se non la certezza cheabbiano colpito in tutta Italia”, dicono gli investigatori. Nel video, il loro modus operandi e la ricostruzione delle telefonate alle vittime.L'articolo, ...

