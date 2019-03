Ragusa | senza stipendio i pulizieri degli immobili comunali

La Ragusa na Valeria Assenza a Napoli con Essenza : Libri, la ragusana Valeria Assenza a Napoli con la raccolta di poesie “Æssenza” a Napoli . La presentazione in uno stabile di fine Ottocento

Acqua a Ragusa - Asp esclude presenza di salmonella : Acqua a Ragusa . Non riscontrata traccia di sostanze microbiologiche pericolose. L’Asp esclude categoricamente presenza di salmonella .

Ragusa Ibla senza abitanti : arriva una card di tremila euro per chi decide di trasferirsi : L'iniziativa di alcuni commerciati di Ragusa Ibla , il centro storico dell'antica Ragusa che lentamente si sta svuotando. La card prevede agevolazioni, sconti ed omaggi, fino ad un valore massimo di tremila euro , destinata esclusivamente a chi decide rà di trasferirsi nel cuore del centro storico Ragusa no.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - prima conta dei danni : assenza di danni nel Ragusano - “colpiti ortofrutta e pesca” : prima conta dei danni in Sicilia. A farla l’assessorato all’Agricoltura. Dai primi sopralluoghi effettuati nei territori di Siracusa, Pachino, Portopalo e Ispica risultano ingenti i danni alle serre e alle coltivazioni di ciliegino, nonche’ alle produzioni in pieno campo, con particolare riferimento a carciofi, ortaggi e patata novella, specialita’ precoce, che indubbiamente subira’ ritardi nella produzione e quindi ...