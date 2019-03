Quanto è avanti la Lega?

agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Si rinnovano, da qualche settimana, i punti di divergenza trae Movimento 5 Stelle. Resta sospesa, almeno fino al voto per le Europee, la decisione sul futuro della TAV, la tratta ferroviaria Torino Lione che da anni divide l'opinione pubblica. Netta resta la distanza tra i due alleati di Governo anche sul Congresso delle Famiglie in programma a Verona.Nonostante le divergenze, il 52%, la maggioranza assoluta degli italiani, ritiene che il governo Conte debba andare; la pensa diversamente il 41%. È uno dei dati che emerge dall'indagine condotta dall'Istituto Demopolis.L'Istituto diretto da Pietro Vento ha rilevato le ultime variazioni nel peso dei partiti. Ladi Salvini, pur perdendo mezzo punto negli ultimi giorni, si conferma primo partito con il 32,5%; il Movimento 5 Stelle si attesta oggi al 22%.Secondo il Barometro Politico Demopolis, il ...

