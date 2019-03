The Good Doctor 3 si farà - torna Han : anticipazioni e Quando va in onda : The Good Doctor continua: quando vanno in onda le nuove puntate e anticipazioni Le avventure di Shaun Murphy continuano. L’ABC, network americano, ha rinnovato The Good Doctor per una terza stagione. Che, come di consueto, andrà in onda in America a settembre 2019. E in Italia? Toccherà attendere qualche mese: molto probabilmente il telefilm verrà […] L'articolo The Good Doctor 3 si farà, torna Han: anticipazioni e quando va in onda ...

Ciclismo - l’operazione di Fabio Aru e i tempi di recupero : Quando può tornare in gara? Tutte le tappe del Cavaliere : Fabio Aru si deve operare. Questa è indubbiamente la notizia del giorno nel mondo del Ciclismo, il Cavaliere dei Quattro Mori si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo che alcuni esami medici hanno evidenziato l’ostruzione dell’arteria iliaca della gamba sinistra: il flusso sanguigno non arriva in maniera corretta, soprattutto quando l’atleta produce il massimo sforzo fisico. Questa problematica potrebbe essere la ragione ...

Quando torna l’ora solare in Italia : data e orario per spostare le lancette : Quando torna l’ora solare in Italia: data e orario per spostare le lancette Ora solare in Italia, Quando torna Quando torna l’ora solare in Italia? Una domanda che cominciano a porsi in tanti, visto che ormai siamo giunti all’ultima decade di marzo. Ovvero, il momento di ripristinare l’ora legale, e poter approfittare di un’ora di luce in più durante il giorno. Il clima della bella stagione comincia a farsi sentire e le giornate corte ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Quando si ritorna in gara? Attesa fino a novembre! Calendario - date - programma : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riservata alle singole specialità si prende una lunghissima pausa e tornerà soltanto nel weekend del 21-24 novembre quando a Cottbus (Germania) andrà in scena la quinta tappa della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Otto mesi di sosta per permettere alle atlete di prepararsi anche in vista delle varie rassegne continentali e dei Mondiali che andranno in scena a ...

Infortunio Icardi – Parla il responsabile del settore medico dell’Inter : “ecco Quando decideremo i tempi per tornare a disposizione” : Ecco quando la società nerazzurra valuterà quanto tempo sarà necessario per rimettere Icardi completamente a disposizione dell’Inter “Icardi ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di ri-atletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per ...

Nikki Sixx ricorda Quando rischiò di morire : 'Io e Gesù siamo morti e poi tornati' : Pochi musicisti possono dire di aver vissuto e di essere morti per qualche secondo: oltre a Slash, c'è anche Nikki Sixx, il bassista dei Mötley Crüe. Con la sua vita di eccessi e dipendenze, tra groupies ed eroina, non era secondo a nessuno all'interno della sua band. In vista dell'uscita del film The Dirt, disponibile da oggi su Netflix, ed ispirato alla storia della sua band, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita a Rolling Stone. Le ...

Marzo 2019 - è arrivata la Primavera : arrivederci Ora Solare - torna l’Ora Legale. Ecco Quando cambia l’orario : La Primavera astronomica è iniziata e si avvicina anche il momento dell’entrata in vigore dell’Ora Legale che quest’anno scatterà nella notte tra Sabato 30 Marzo 2019 e Domenica 31 Marzo 2019. Dovremo spostare le lancette un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, e di conseguenza dormiremo un’ora in meno. Ora Solare e Legale: perché si spostano le lancette? Obiettivo del cambio di lancette è il risparmio energetico ...

Ginnastica artistica - Quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all’assalto : Non c’è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove si è gareggiato nel weekend e si dirigere direttamente verso Doha. Le ragazze hanno avuto giusto il tempo di fare le valigie, domani si presenteranno in aeroporto e dall’Azerbaijan si trasferiranno nella capitale del Qatar dove si gareggerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo: ...

Inter - Marotta : «Icardi? È relativo sapere Quando torna. Restiamo ottimisti» : L'amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, Beppe Marotta, si è soffermato nuovamente sul caso Icardi poco prima del Derby

F1 - Wolff e il recupero di Lauda : “è un gran combattente - ecco Quando potrebbe tornare nel paddock” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare delle condizioni di Niki Lauda, svelando di seguire da vicino il recupero dell’ex pilota austriaco Il trapianto di polmone subito lo scorso agosto continua a tenere lontano dal paddock di Formula 1 Niki Lauda, prima sempre presente nel box Mercedes durante i week-end di gara. Action Press Sono passati sette mesi dall’operazione, ma l’ex pilota austriaco non ha avuto il ...

Francesco Monte Torna in TV. Ecco Dove e Quando! : Buone notizie per i fan d Francesco Monte. L’ex tronista è pronto a Tornare in tv. Ecco quando e Dove potremo rivedere il bel tarantino sul piccolo schermo. Buone notizie per i fan di Francesco Monte. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e la successiva intervista al rotocalco Verissimo l’ex tronista sembrava essere sparito dal piccolo schermo, forse per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata e coltivare così la sua ...