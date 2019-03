Quando la burocrazia supera il buon senso e la buona organizzazione

trapaniok

(Di giovedì 28 marzo 2019) Non vi è dubbio che in questo momento storico in molti paesi, soprattutto in quelli industrializzati, vi sia un serio problema di, ossia dell´di persone e risorse destinate ...

laura12ottobre : @magicaGrmente22 @RegioneER @sbonaccini @comunerimini @GiuliaGrilloM5S @matteosalvinimi @luigidimaio… - testimonen1 : @LuigiGaetti Purtroppo sembra che le denunce stentino ad arrivare.Un po per paura ed un po per diffidenza. Ce bisog… - louItimo : @hugmebroyo Sono d'accordissimo sul fatto che burocrazia e organizzazione siano, specie in alcuni atenei, pessimi.… -