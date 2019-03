Qatar | ecco la ' Rosa nel Deserto' Apre il museo firmato Jean Nouvel | lo guideranno due

MotoGp - la rivelazione di Davide Brivio : “il reclamo contro la Ducait? Ecco cosa gli avevamo detto prima del Gp del Qatar” : Il team manager della Suzuki, uno dei quattro Costruttori che ha presentato reclamo contro la Ducati, ha svelato un retroscena relativo ai giorni precedenti al Gp del Qatar La questione non è affatto chiusa, la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar resta sub judice, in attesa che la Corte d’Appello della FIM di Ginevra prenda la propria decisione sullo spoiler presentato dalla Ducati a Losail. AFP/LaPresse Un componente che, ...

MotoGp – Gp del Qatar - Ciabatti sulla vittoria ‘sospesa’ di Dovizioso : “ecco perchè siamo tranquilli” : Paolo Ciabatti e la vittoria ‘sospesa’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati spiega la situazione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore montato sotto il forcellone della ...

MotoGp - conclusa l’inchiesta in Qatar : ecco la decisione della Race Direction sulla vittoria di Dovizioso : I commissari di gara hanno preso la propria decisione circa il reclamo presentato da quattro team nei confronti della Ducati La Race Direction conferma la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar, respingendo il reclamo della Honda e degli altri tre team relativo allo spoiler presente sulle DesmosediciGP dei due piloti della Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse I commissari della FIM hanno preso la decisione di mantenere invariato ...

MotoGp – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato difficile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

MotoGp – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...

Il Motomondiale riparte : ecco dove vedere il Gp del Qatar in Tv : La lunga pausa invernale è finalmente terminata e la stagione 2019 del Motomondiale sta per prendere il via. Come da tradizione, la gara inaugurale è in programma in Qatar, un circuito che i piloti hanno avuto modo di provare anche recentemente con i test prestagionali dove sono emersi i primi punti di forza, oltre a […] L'articolo Il Motomondiale riparte: ecco dove vedere il Gp del Qatar in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto dopo il sesto posto nelle prove in Qatar : “ecco cosa mi rende così positivo” : Tutto l’ottimismo e la soddisfazione di Andrea Dovizioso al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Qatar Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista in Qatar oggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per disputare le prime prove libere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno confermato la competitività già ...

MotoGP - GP Qatar 2019. Siparietto tra Dovizioso e Bagnaia : 'Pecco - vai più piano!' : Grandi sorrisi e tanta voglia di tornare in pista. C'è un clima da primo giorno di scuola a Losail . La conferenza dei piloti ha ufficialmente aperto la stagione 2019. Dopo la conferenza, i piloti ...

MotoGp – Orario Gp del Qatar - la Dorna ha preso la sua decisione : ecco a che ora si disputerà la gara : Cambia l’Orario del Gp del Qatar? La decisione della Dorna sulla prima gara della stagione 2019 di MotoGp Dopo l’ultima sessione dei test invernali di MotoGp, nei quali si sono registrate diverse cadute sul circuito di Losail, dove domenica 10 marzo si disputerà il Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019, si è considerata l’opzione di anticipare il via delle competizioni. In particolar modo Jorge Lorenzo ha ...

MotoGp – Cambia l’orario della gara in Qatar? La corsa potrebbe essere anticipata : ecco il motivo : Il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, sta vagliando la possibilità di anticipare l’orario della partenza della gara in Qatar: l’abbassamento delle temperature preoccupa i piloti “Sono preoccupato perché, se ci troviamo in una notte fredda, la cosa diventerà molto complicata per tutti quanti“, con queste parole, dichiarate dopo la caduta nei test di Losail, Jorge Lorenzo aveva sollevato il problema della temperatura ...

MotoGp - Test Qatar – Valentino Rossi sorride a metà : “veloci ma ancora dietro i migliori. Ecco chi sono i favoriti” : Valentino Rossi cancella la brutta prova nella giornata di ieri e chiude l’ultima sessione di Test in Qatar con un 4° posto: il Dottore soddisfatto, ma la sua Yamaha è ancora un “pelino dietro i migliori” Quest’oggi si è svolta la terza ed ultima giornata di Test MotoGp in Qatar. Con i feedback raccolti nell’ultima sessione sul circuito di Losail, le scuderie possono tirare le somme in vista dell’esordio ...