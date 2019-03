Progetto Ryder Cup 2022 | l’Italia lavora per diventare connubio tra turismo e golf

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019)Cup: convegno ”” alClub Cavaglià, un legame sempre più forte con grandi prospettive di crescita perin avvicinamento allaCup. È stato questo il filo conduttore del convegno “” alClub Cavaglià (BI) con il coordinamento del Comitato Regionale FIG Piemonte, insieme alle Delegazioni Regionali FIG della Liguria e della Valle d’Aosta. Un’occasione di confronto e di approfondimento per tracciare la rotta che può portarea consolidarsi come una delle principali meteistiche per i giocatori di tutto il mondo.Con Paolo Schellino – Presidente delClub Cavaglià – a fare gli onori di casa, la Federazione Italianaè stata rappresentata dai Consiglieri Federali Alberto Treves De Bonfili e Stefano Mazzi; Gian Paolo Montali Direttore Generale del ...

SportMore2 : #RyderCup porta il golf a scuola Coinvolti 2800 alunni delle elementari #Sport #News @FederGolf -