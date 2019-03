Progetto Polo scolastico Torretta-Gignano-S Elia | cento studi presentano progetto

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'Aquila - "Circadi ingegneria e architettura hanno presentato la loro idea per realizzare il-S.. Un importante segnale di interesse nei confronti della città e del modello che ha questa amministrazione per mettere a disposizione dei ragazzi scuole sicure, moderne e in grado di rispondere alle reali esigenze di studenti e professori". Lo hanno annunciato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici Raffaele Daniele. Le buste con le offerte per il concorso di progettazione in due gradi 'In-nova-Schola' sono state aperte oggi. L'importo complessivo delle opere è 3 milioni 682 mila 250 euro. La selezione è a procedura aperta ed è gestita dalla piattaforma telematica 'Concor-rimi', in collaborazione con l'Ordine ...

